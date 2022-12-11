Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Цена RTX 3070 в России дошла до 41 000 рублей
Однако, на вторичным рынке всё не так однозначно, перекупщики начали повышать цены на поставляемые видеокарты
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

реклама

  Официально майнинг скончался уже почти 3 месяца назад, и цены уже пошли ниже рекомендованных значений, но можно ли считать нынешний ценовой диапазон дном на рынке видеокарт? Посмотрим что на данный момент можно приобрести у отечественных ритейлеров. 

  Одна из самых желанных геймерами видеокарта от Nvidia - GeForce RTX 3060 на 12 гигабайт, уже стоит дешевле 30 тысяч рублей

  Этот адаптер позволяет играть в абсолютно любые игры с максимальными настройками графики в разрешении FullHD и включенной трассировкой лучей. Может количество кадров в некоторых AAA проектах не будет подниматься выше 60 в секунду, но с комфортом поиграть удастся во всё. Но в будущем, для новых более требовательных игр, быть может придётся жертвовать качеством графики.

  Если же урезать графику в будущие годы не хочется, и вы готовы пожертвовать для этого лишние деньги, неплохим выбором может стать Nvidia GeForce RTX 3070 Phantom+ от Gainward

  За 41,370 рублей мы получим точный аналог видеокарты RTX 3070 GameRock от Palit. Такая же система охлаждения, только изменён сам дизайн видеокарты, может и не такая яркая подсветка, но для некоторых это будет плюсом. В остальном данный адаптер является золотой серединой на ближайшие несколько лет: массивное охлаждение, более низкие температуры в сравнении со старшими моделями, на которых уже стоит GDDR6x память, высокая производительность. С данной видеокартой для вас уже открывается мир 2K гейминга на ультрах.

  Кому и этого мало, всегда есть возможно открыть пошире кошелёк, и достать 106 тысячи рублей на младший флагман нового поколения

  Именно столько сегодня стоит 4К гейминг на ближайшие лет 5. 16 гигабайт GDDR6x памяти, просто гигантская система охлаждения, для которой большинству пользователей понадобятся новый корпус и новый блок питания. За это данный монстр предоставит вам новейшую версию технологии DLSS 3.0 и дикую производительность как в играх, так и в рабочих задачах. С ценой ниже предыдущего флагмана 3000-ой линейки в лице RTX 3090 Ti, данный ускоритель предоставляет большую производительность.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

  На рынке потихоньку продолжают снижаться цены. Однако, что касаемо вторичного рынка, за последние недели цены у продавцов немного поднялись, в тех же телеграм-каналах, продавцы поставляющие из Поднебесной видеоадаптеры, начали завышать цены на свои товары. Связано ли это с появлением новых монет для майнинга или изменениями на валютном рынке, сложно сказать. Есть надежда на дальнейшее снижение цен видеокарт 4000-ой линейки, учитывая что спрос на них оказался ниже ожидаемого.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #geforce #rtx #цены #рынок #авито #магазины #4080
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

NVIDIA: новая архитектура Blackwell будет названа в честь афроамериканца
На eBay был выложен лот с прототипом EVGA RTX 4090 и ставка дошла до $13200
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Могут ли у России окончится Герани – МI-6 отчиталась о новой поставке дронов-камикадзе из Ирана
7
Дешевый Core i3 12100f может достигать производительности Core i9 12900k в малопоточных приложениях
2
Почему флагманы NVIDIA не дешевеют – лучшие видеокарты для зажиточных геймеров со 100 000р в кармане
21
Видеокарта с Алиэкспресс за 9 тыс рублей сравнима с RTX 3060
25
Олаф Шольц заинтересован в появлении в Германии новых предприятий по выпуску чипов
14
Суд арестовал активы Twitch и Amazon на три миллиарда рублей после жалобы стримера Likkrit
2
Европа собирается запретить продавать в Россию ноутбуки и жёсткие диски
226
Google обновил адресную строку Chrome 3 новыми способностями
+
Украина получит две ПВО Skynex, но в 2024 году
6
Илон Маск отказался оплачивать чартерные перелёты бывших руководителей Twitter
18
Отечественные аналоги средств личной гигиены и оружия могут заменить зарубежные товары
3
Илон Маск в очередной раз предрёк производителю электромобилей Lucid скорое банкротство
10
Илон Маск уволил уборщиков Twitter накануне католического Рождества без выходного пособия
10
Модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ поступили на вооружение в Красноярском крае
5
Есть ли смысл в 2022г покупать HDD для игр и работы – самые быстрые SSD по разумным ценам
6
Хаббл обнаружил призрачное свечение вокруг Солнечной системы - астрономы не могут объяснить, что это
4
Кэмерон рассказал подробности выхода "Аватар 3" в 2024 году и "Аватар 4" в 2026 году
4
Майнинг подает признаки жизни — все больше видеокарт начинают вновь приносить прибыль
24
Покупаем видеокарту NVIDIA для монитора с разрешением 4К – оптимальный выбор для новинок 2022г
14
В России дефицит ксенона - спутники проекта Сфера с элетроракетными двигателями нечем заправлять
17

Популярные статьи

Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
65
Украина ожидает поставок немецких танков KMW Leopard 3-го поколения
60
Что такое СИБЗ, чем бронежилет отличается от плитника, или не все бронеплиты одинаково полезны
123
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
10
Обзор Tecno Spark 9 Pro Sport Edition – недорогой смартфон с уникальным дизайном и Full HD+ экраном
+
Asterigos: Curse of the Stars: краткий обзор
7
История создания клавиатуры Squidgeefish Rotary Keyboard
2
Тиктокер Некоглай рассказал про своё задержание и депортацию из России
10
Мои впечатления от игры Minecraft: Story Mode Season Two. Эпизод 5 - Выше и дальше
2

Сейчас обсуждают

Алексей Хайкин
14:55
Украинский конечно ) скоро они вернут и Запорожье . Только дурак может считать что аннексированные территории принадлежат чужому государству
Украина ожидает поставок немецких танков KMW Leopard 3-го поколения
Алексей Хайкин
14:54
Тебе просто вылечиться надо, я вообще удивляюсь как можно поддерживать войну которую путлер начал против братсконо народа и не надо бреда про нату, Ната уже давно у наших границ
Украина ожидает поставок немецких танков KMW Leopard 3-го поколения
Alex-IT
14:49
Принцип простой, серьёзно признаваться в том, что запрещает закон РФ, никто не будет. Ибо присесть желающих немного.
Что такое СИБЗ, чем бронежилет отличается от плитника, или не все бронеплиты одинаково полезны
BPretender
14:49
А тебе сказали, что тут хохлам лайки ставят?
Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
BPretender
14:48
а ты с нар пишешь?
Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
andrew_riddler
14:47
Невзоров это бесноватый клоун
Медведев заявил о наращивании производства в России наиболее современных и мощных систем вооружений
Hat-4
14:47
Все кто хотели.. Уже 2к мин посмотрели.. Торрент рвёт.. А глупый платит... Середняк, на раз.. особенно взбесили эти СуперКаки.. врисовали в никуда.. видно сюжета дальше про гомадрила не придумали.. с...
16 декабря на HBO Max выходит фильм Черный Адам
Alex-IT
14:47
Он скорее русский патриот. А националистаими в РФ раньше скинхэды были, но их сейчас почти нет.
Что такое СИБЗ, чем бронежилет отличается от плитника, или не все бронеплиты одинаково полезны
Alex-IT
14:46
Российские источники не всегда создаются россиянами. В РФ хватает прозападных изданий.
Что такое СИБЗ, чем бронежилет отличается от плитника, или не все бронеплиты одинаково полезны
BPretender
14:45
Долб@ёб, когда это "опытный образец" отправляли на фронт?
Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем