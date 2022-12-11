Однако, на вторичным рынке всё не так однозначно, перекупщики начали повышать цены на поставляемые видеокарты

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Официально майнинг скончался уже почти 3 месяца назад, и цены уже пошли ниже рекомендованных значений, но можно ли считать нынешний ценовой диапазон дном на рынке видеокарт? Посмотрим что на данный момент можно приобрести у отечественных ритейлеров.

Одна из самых желанных геймерами видеокарта от Nvidia - GeForce RTX 3060 на 12 гигабайт, уже стоит дешевле 30 тысяч рублей

Этот адаптер позволяет играть в абсолютно любые игры с максимальными настройками графики в разрешении FullHD и включенной трассировкой лучей. Может количество кадров в некоторых AAA проектах не будет подниматься выше 60 в секунду, но с комфортом поиграть удастся во всё. Но в будущем, для новых более требовательных игр, быть может придётся жертвовать качеством графики.

Если же урезать графику в будущие годы не хочется, и вы готовы пожертвовать для этого лишние деньги, неплохим выбором может стать Nvidia GeForce RTX 3070 Phantom+ от Gainward

За 41,370 рублей мы получим точный аналог видеокарты RTX 3070 GameRock от Palit. Такая же система охлаждения, только изменён сам дизайн видеокарты, может и не такая яркая подсветка, но для некоторых это будет плюсом. В остальном данный адаптер является золотой серединой на ближайшие несколько лет: массивное охлаждение, более низкие температуры в сравнении со старшими моделями, на которых уже стоит GDDR6x память, высокая производительность. С данной видеокартой для вас уже открывается мир 2K гейминга на ультрах.

Кому и этого мало, всегда есть возможно открыть пошире кошелёк, и достать 106 тысячи рублей на младший флагман нового поколения

Именно столько сегодня стоит 4К гейминг на ближайшие лет 5. 16 гигабайт GDDR6x памяти, просто гигантская система охлаждения, для которой большинству пользователей понадобятся новый корпус и новый блок питания. За это данный монстр предоставит вам новейшую версию технологии DLSS 3.0 и дикую производительность как в играх, так и в рабочих задачах. С ценой ниже предыдущего флагмана 3000-ой линейки в лице RTX 3090 Ti, данный ускоритель предоставляет большую производительность.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

На рынке потихоньку продолжают снижаться цены. Однако, что касаемо вторичного рынка, за последние недели цены у продавцов немного поднялись, в тех же телеграм-каналах, продавцы поставляющие из Поднебесной видеоадаптеры, начали завышать цены на свои товары. Связано ли это с появлением новых монет для майнинга или изменениями на валютном рынке, сложно сказать. Есть надежда на дальнейшее снижение цен видеокарт 4000-ой линейки, учитывая что спрос на них оказался ниже ожидаемого.