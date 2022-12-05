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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Атакой беспилотника в Энгельсе были выведены из строя 2 Ту-95
Вывод из строя подобных бомбардировщиков может повлечь серьёзные последствия для Украины
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  Сегодня утром стало известно о взрывах на военном аэродроме Энгельса, Саратовской области. Предположительно была осуществлена атака с беспилотного летательного аппарата, и казалось бы, что тут удивительного, страна находится в одном из крупнейших за последние десятилетия конфликте, градус накала которого, с каждым днём нарастает. 

  Но суть в том, что аэродром Энгельса является местом базирования тяжелых стратегических бомбардировщиков по типу Ту-95МС или Ту-160. Данные птички могут нести на борту оружие "Судного Дня" и являются частью ядерных сил России. Данная атака может расцениваться как - воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведёт к срыву ответных действий ядерных сил. Это является условием для применения Россией ядерного удара, согласно указу президента Российской Федерации от 02.06.2020 г. № 355.

  В ходе атаки были ранены и госпитализированы два человека, повреждения получили два бомбардировщика Ту-95. Украинская сторона не торопится брать на себя ответственность за произошедшее, однако администрация Зеленского тонко намекает на свои заслуги в социальных сетях.

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  В ответ на такой "авианалёт", по инфраструктуре Украины вновь были нанесены удары ракетами и беспилотниками-камикадзе.

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#россия #украина #оружие #специальная военная операция #конфликт #самолёты #бомбардировщик
4
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blue blood
23:20
Чё ты сочиняешь то? Я тут всего лишь подвергаю свиней живительной вивисекции.
Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать YouTube
BPretender
23:19
новые фантазии про казарму? Опять скудоумие напоказ?
Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать YouTube
Кружит голову мимоза
23:19
так вы же сами раскочегарили тему про жопы, вы наверно гомосек? скажу по секрету ни разу в жизни не общался с гомосеком, вы первый. как оно...
Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать YouTube
32Влад32
23:18
То же мне умник. Помои в мозгах ВСУшников и тех, кто их поддерживает.
Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
BPretender
23:18
Угу, только вот у него и есть доминирующая тема.... И характеризовал он свою и твою жизнь...
Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать YouTube
Spike Rus
23:17
Что то этот полуд*рок совсем там распоясался. Видимо биоботы с его питерской фермы чвк в*гина-центнер, кои вовсю уже пыхтят на ютуб, сильно проигрывают тамошним комментаторам.
Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать YouTube
blue blood
23:16
То есть ты самый умный в казарме? Остальные вобще дрова, да? Ужас какой.
Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать YouTube
Кружит голову мимоза
23:16
Все таки blue blood был прав когда охарактеризовал вас как любителя жёлудей, гомосячества и гавна. Все симптомы подтверждены. Будем лечить. Хотя медицина тут бессильна.
Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать YouTube
Bisaimon
23:16
Если не ошибаюсь, там через Swift оплату надо делать, а там еще процент сверху берут не хилый. 9 из 5 работают. Сомневаюсь что кто то покупает сразу 9 штук)
Блогер сорвал банк, заказав из Китая 9 видеокарт RX 580 8 GB по 2200 рублей
BPretender
23:16
Нет, у меня дикая аллергия на слабоумных....
Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать YouTube
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