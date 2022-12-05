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Сегодня утром стало известно о взрывах на военном аэродроме Энгельса, Саратовской области. Предположительно была осуществлена атака с беспилотного летательного аппарата, и казалось бы, что тут удивительного, страна находится в одном из крупнейших за последние десятилетия конфликте, градус накала которого, с каждым днём нарастает.
Но суть в том, что аэродром Энгельса является местом базирования тяжелых стратегических бомбардировщиков по типу Ту-95МС или Ту-160. Данные птички могут нести на борту оружие "Судного Дня" и являются частью ядерных сил России. Данная атака может расцениваться как - воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведёт к срыву ответных действий ядерных сил. Это является условием для применения Россией ядерного удара, согласно указу президента Российской Федерации от 02.06.2020 г. № 355.
В ходе атаки были ранены и госпитализированы два человека, повреждения получили два бомбардировщика Ту-95. Украинская сторона не торопится брать на себя ответственность за произошедшее, однако администрация Зеленского тонко намекает на свои заслуги в социальных сетях.
В ответ на такой "авианалёт", по инфраструктуре Украины вновь были нанесены удары ракетами и беспилотниками-камикадзе.