Вывод из строя подобных бомбардировщиков может повлечь серьёзные последствия для Украины

реклама

Сегодня утром стало известно о взрывах на военном аэродроме Энгельса, Саратовской области. Предположительно была осуществлена атака с беспилотного летательного аппарата, и казалось бы, что тут удивительного, страна находится в одном из крупнейших за последние десятилетия конфликте, градус накала которого, с каждым днём нарастает.

Но суть в том, что аэродром Энгельса является местом базирования тяжелых стратегических бомбардировщиков по типу Ту-95МС или Ту-160. Данные птички могут нести на борту оружие "Судного Дня" и являются частью ядерных сил России. Данная атака может расцениваться как - воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведёт к срыву ответных действий ядерных сил. Это является условием для применения Россией ядерного удара, согласно указу президента Российской Федерации от 02.06.2020 г. № 355.

В ходе атаки были ранены и госпитализированы два человека, повреждения получили два бомбардировщика Ту-95. Украинская сторона не торопится брать на себя ответственность за произошедшее, однако администрация Зеленского тонко намекает на свои заслуги в социальных сетях.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В ответ на такой "авианалёт", по инфраструктуре Украины вновь были нанесены удары ракетами и беспилотниками-камикадзе.