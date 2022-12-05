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Zelikman За пост начислено вознаграждение
В интернете появились предложения редчайшей MSI RTX 3070 GODZILLA
Перекупщики просят за топовое решение среднебюджетной модели в районе 50 тысяч рублей
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке


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  Вот уже кончился очередной майнинг-бум, почти три месяца майнеры добывают криптовалюту в убыток или около того. С тех пор как Ethereum ушел на Proof of Stake, цены на майнинг оборудование, а в частности игровые видеокарты, рухнули ниже рекомендованных значений. На вторичном рынке можно приобрести топовые видеокарты 3000-ой линейки уже от 38 тысяч рублей, само собой эта цена за младший флагман в лице Nvidia Geforce RTX 3080 с 10 гигабайтами видеопамяти на борту.

  Однако есть и особенные экземпляры, за которые просят куда больше рекомендованной цены и по сей день. Одной из таких исполнений стала видеокарта MSI Nvidia Geforce RTX 3070 Suprim SE Godzilla. Данный вариант мало чем отличается от стандартных видеоусилителей MSI Suprim, те же характеристики, такой же элегантный дизайн, только в более вызывающе красном цвете и изображением могучей Годзиллы на бэкплейте. 

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом


  Исполнения "Godzilla" вышли ограниченным тиражом, и были предназначены исключительно для японского рынка. Но вот, спустя какое-то время после окончания кризиса на рынке видеокарт, данные исполнения появились в каталогах различных телеграмм-каналов. В момент, когда майнинг уже абсолютно невыгоден, и стандартную MSI RTX 3070 Suprim можно найти по цене в районе 27-29 тысяч рублей, за Годзиллу перекупщики просят от 800 до 870 американских долларов, что в переводе на российские рубли по сегодняшнему курсу - свыше 50,000 рублей.

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#nvidia #видеокарты #msi #geforce #rtx #цены #рынок #godzilla #годзилла
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