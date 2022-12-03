Боевая машина получила более защищенные борта, брызговики и заднюю часть корпуса, также улучшили систему наведения

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Танк Т-72 начал разрабатываться еще в конце 60-ых годов прошлого века, и боевая машина оказалась настолько удачной и гибкой в плане модернизации, что и по сей день модификации данного танка являются основными в Вооруженных Силах Российской Федерации. Многие могут подумать: "Как 50-летний танк может стоять на вооружении?", однако многие армии в мире используют в качестве основных боевых машин, модифицированные танки 60-70-ых годов, некоторые страны даже с 50-ых. Турция до сих пор использует модификации американских М48 и М60, первая из них начала производиться в 1950 году. Оригинальный Leopard 2 начал разрабатываться в 1970 году.

И вот в начале декабря в войска начали поставляться танки Т-72 новой модификации - Т-72Б3М

В новой модификации нарастили динамическую защиту на брызговиках и бортах и, для снижения вероятности пробития зону нахождения боекомплекта. Зачастую боеприпас проходил через юбку и кумулятивная струя без труда поражал танк в борт, 80 мм ничего не могут противопоставить современным средствам поражения, однако динамическая защита уже может серьёзно изменить живучесть боевой машины. В задней части танка нарастили решетчатые защитные экраны.

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Также сообщается об улучшении системы наведения, облегчающей поражение танком надводных и воздушных целей. В «Уралвагонзаводе» заявляют и о повышении манёвренности танка.