Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию о признании России страной-террористом
По сообщению депутата украинской партии "Слуга Народа" - Егора Чернева, на минувшем заседании парламентской ассамблеи НАТО, члены военного блока признали Россию страной-террористом. В своём Facebook депутат говорит, что все 30 стран единогласно поддержали резолюцию, выдвинутую делегацией.
В резолюции также были учтены другие пожелания выдвинутые украинской делегацией: это и скорейший вход Украины в блок НАТО, со всеми сопутствующими привилегиями и преимуществами. "Членство Украины желательно и важно для самого Альянса" - написал член партии "Слуга народа". В добавок НАТО пообещало поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Хоть в сообщении и говорится о "резолюции", но простыми словами это обещание, которое абсолютно никак юридически не подкреплено.
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Делаются все эти заявления на фоне сразу двух новостей: New York Times официально признало, что событие происшедшее в Макеевке очевидно является военный преступлением со стороны украинских сил. Подтвердилась подлинность видеозаписей сделанных с разных средств съемки, и в конечной из них было заметно, что пленные были убиты выстрелами в голову. И второй новостью стало проведение Эрдоганом своей Специальной Военной Операции на территориях Ирака и Сирии, без разрешения на то властей самих государств. Первый этап СВО уже подошел к концу, оттеснение курдов силами авиации проведено, вторым этапом будет сухопутное наступление. Будет ли военный суд над ВСУ или введут ли санкции против Турции, вопрос риторический.
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