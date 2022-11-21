Помимо оплавления переходников, 12VHPWR принёс с собой дополнительные нюансы в цепи питания, о предохранителях можно забыть

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Все уже прекрасно знают главную проблему новейших видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090. В сети уже огромное количество информации на тему плавления разъёма дополнительного питания - 12VHPWR. Причиной данной проблемы сперва называли некачественные переходники, затем слишком тесные корпуса прижимающие сам переходник, из-за чего формируется "изгиб смерти", и наверняка будут еще новые версии. Однако, это ведь далеко не последняя претензия к новинке компании.

Немного о более ранних моделях видеокарт: в 2016 году компания представила свои модели 1000-ой линейки, безусловно хорошие видеокарты, многие из которых до сих пор радуют своих владельцев, но среди моделей флагманского сегмента, у многих вендоров наблюдались проблемы с возгораниями. К примеру Nvidia GTX 1080 от компании MSI, в варианте Gaming X являлась одной из топовых решений, хорошее охлаждение, неплохой разгонный потенциал, наилучший вариант среди всех моделей данного вендора, но вот к чему приводило зачастую проблема отсутствия предохранителей по цепи питания.

Эта же болезнь была у премиальных Gigabyte AORUS, с одной из самых жирных систем охлаждения. Не сказать, что предохранители являются панацеей, но при их наличии, если ваш ГПУ не погиб от короткого замыкания, восстановление видеокарты обойдётся намного дешевле и сам текстолит останется без огромных дыр вместо дросселей и ШИМ контроллеров. В добавок зачастую у майнинг фермеров, такие видеокарты могли стать причиной настоящего пожара. В это же время варианты Palit GameRock и JetStream такими проблемами не страдали, и ремонт зачастую ограничивался заменой вышедшего из строя ШИМ и предохранителя. Это была проблема не только компании Nvidia, у аналогов от AMD эти болячки проявлялись ничуть не меньше.

В 2020 году Nvidia представила уже 3000-ую линейку, и модели GeForce RTX 3080 уже успели побывать в ремонтных мастерских с такими же болячками

Это опять же одна из самых дорогих исполнений - Gigabyte RTX 3080 AORUS EXTREME, снова эффективнейшая система охлаждения, и снова отсутствующие предохранители.

Одному из русскоязычных блогеров-ремонтников в руки попалась MSI Nvidia RTX 4090 Gaming X Trio, отличное исполнение с огромным радиатором и компонентной базой, и даже имеющимся предохранителем. Но как выясняется, всё не так однозначно. Возьмём к примеру RTX 3080 в таком же исполнении

Целых 3 разъёма дополнительного питания на 8-pin, и н каждом из них установлен предохранитель, это при условии того, что максимальное потребление видеокарты 350-400 Вт. А вот как продумано питание новинки с потреблением до 600 Вт.

На видеокарте установлен всего один предохранитель, и судя по всему, защищает он только питание видеопамяти. По мнению автора видео для потребления данной видеокарты потребовался бы предохранитель на 60А, но тогда от прогара бы он также не защищал. Данная проблема не только вендора MSI.

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По итогу получается, что питание 12VHPWR вроде и более совершенно, но принесло компании массу проблем помимо плавящихся переходников и разъёмов. Надежда лишь на вендоры, которые устанавливают сразу два 12VHPWR входа, для распределения мощности тока. На данный момент представленная выше схема кажется слабым местом нового поколения.