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В сети появились данные о новых автомобилях «Москвич 3» и «Москвич 3е»
Запуск производства данных моделей начнётся уже до конца 2022 года
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   Ранее мы уже разбирали модель «Москвич Коррида», построенный на базе китайского JAC Sehol Yao и собираемую в двух вариантах, отличающихся двигателями. На этот раз история похожая, основой для «Москвич 3» и «Москвич 3е» станут автомобили той же марки JAC JS4 и JAC E40X, а вариантов двигателя уже будет три: атмосферный 1.6 двигатель с мощностью 109 лошадиных сил, турбомотор 1.5 со 150 лошадками под капотом и электромотор с 68 лошадиными силами. Последний будет иметь проезжать до 410 километров на одном полном заряде, два других будут работать на АИ-92. Модификаций «Москвич 3е» является тем самым вариантом с электромотором.

  Производство автомобилей начнётся уже до конца года, на мощностях покинувшей российский рынок - компании Renault. Столичный завод на котором французский производитель собирал свои транспортные средства вернул название «Москвич». Длина новинок составит 4.41 метра, ширина 1.8 метра, высота 1.66 метра. В оснащение войдут мониторинг давления в шинах и подушка безопасности водителя, климат-контроль, электрические стеклоподъемники, за дополнительную плату можно будет добавить камеру заднего вида, парктроники, круиз-контроль и аэрбег для пассажиров. «Москвич 3e» будет иметь аккумулятор на 187 ампер-часов от компании Sinoev Technologies.

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  Сам завод был основном в 1930 году при поддержке компании Ford, на первых парах до 1933 года первые цеха занимались сборкой автомобилей Ford A и Ford АА, из американских комплектующих, однако уже после окончания строительства всего завода, предприятие занялось производством отечественных машин - ГАЗ.

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#россия #автомобили #ford #renault #москвич #завод #jac js4
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16:18
про 20 лет он тебе правильно написал. кокланд - страна непуганных идиотов... 30 лет страну селюков одурачивали шустрые людишки, распродавая халяву после совка. теперь только земелька осталась, да гола...
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D3m0n
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А то я блджад не в курсе. Но накуя перемаркировывать китайщину? Оставили бы логотип.
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