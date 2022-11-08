Окупаемость в моменте, на примере Nvidia RTX 3060 Ti за 35 тысяч рублей, составляет 8-10 лет

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За последние недели криптовалюта Radiant(RXD) достигла звания самой доходной монетой, для майнеров на видеокартах. В течение последних двух недель токен вырос на 300%, и добыча шахтёров соответственно также стала привлекательнее.

На подобных криптовалютах индустрия эксплуатирующая мощности видеоадаптеров держится выше расходов на электроэнергию. Последние месяцы для майнеров оказались настоящим кошмаром, прибыльность напрочь отсутствовала, делая работу оборудования попросту убыточной и вынуждая криптоинвесторов отключать рубильник. Посмотрим как изменилась картина на сегодняшний день, вновь подсчитаем прибыльность видеокарты Nvidia RTX 3060 Ti

Как мы помним расходы на электроэнергию данного адаптера варьируются от 15 до 20 рублей, получается чистая прибыль составит в лучшем случае около 10-12 рублей в сутки. На данным момент видеокарта Palit Nvidia RTX 3060 Ti Dual обойдётся 34,990 рублей

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С таким раскладом окупаемость видеокарты составит примерно 8-10 лет. Вряд-ли теперь будут активнее скупать видеоускорители, и стоимость этого типа товаров ближайшее время останется на том же уровне, либо даже продолжат снижение. Однако, как мы говорили ранее, в наше нестабильное время всё можно поменяться. По факту криптовалютный рынок находится на спаде, вместе с NASDAQ и S&P500, вся мировая экономика серьёзно просела, и даже еще есть возможность просесть еще ниже, но при этом после каждого спада начинается период подъёма, и с этом подъёмом вполне возможно изменение ситуации и в майнинг-индустрии. Будем следить за всеми изменениями на рынке и оперативно информировать по ним, наших читателей.