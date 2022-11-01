Одной из таких криптовалют стала монета Radiant(RXD), токен даёт возможность оставаться майнерам в плюсе

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С момента перехода Ethereum на алгоритм работы Proof of Stake, многие майнеры уже поотключали своё оборудование и отправились зарабатывать собственным трудом, однако есть еще упёртые товарищи в рядах криптошахтёров. Все известные проекты работающие на Proof of Work уже давно просели по доходности ниже расходов за электроэнергию, и целесообразность в майнинге, а вот различные малоизвестные криптовалюты, которые появились на горизонте не так давно, насыщают надеждами майнеров на видеокартах.

Одним из таких проектов стал токен Radiant (RXD), выбившийся судя по всему из рамок розетки. Своим опытом поделился автор канала "Кредитный майнинг", показав результаты своей майнинг фермы. Если судить по показателям представленным в видео автора, то видеокарта Nvidia RTX 3080 Ti выдаёт в сутки порядка 38 рублей

И потребляет при этом в районе 220w, что при розетке в 5 рублей выходит на уровне 25 рублей, это стоимость электроэнергии. Очевидно, 13 рублей чистой прибыли в сутки, никак радикально не изменят положение на рынке, стоит учитывать также и стоимость самой видеокарты

91 тысяча рублей, сроки окупаемости составляют около 20-ти лет, а ведь положение может резко измениться и доходность с данной криптовалюты также угаснет. Однако, сколько еще таких новых криптовалют о которых мало кто знает, и наверняка имеются и более прибыльные проекты. Не стоит забывать, что и Ethereum некогда стоил в районе 10 долларов, а затем вырастал до 4,800. Судя по всему окончательно от майнинга нам уже не избавиться, и время от времени стоит ожидать повторения 2017 и 2021 годов.

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На данный же момент, токен RXD торгуется на площадке TXBIt, в районе 0.00046201 доллара США.