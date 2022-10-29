Цифровая национальная валюта в Казахстане может заработать уже к концу 2023 года

реклама

Всё очевиднее становится внедрение цифровых валют в отрасли нашей жизни, начиная сферой развлечений, заканчивая банковской системой. За 2020-2021 год мы увидели приход в индустрию институционалов, крупные хедж фонды, сильнейшие компании мира и даже некоторые государства потянулись к цифровому золоту и технологиям криптовалют. Есть конечно и горький опыт, да, это мы про Сальвадора, где президент страны - Найиб Букеле, вложил немалые деньги из бюджета в Bitcoin, закупив первую криптовалюту по цене в 60 тысяч долларов, конечно далее были дополнительные закупки на уровне 30 тысяч долларов, однако на данный момент такая стратегия оказалась малоэффективной. Но не будем забегать вперёд, пока что не было информации о продаже своих цифровых запасов Сальвадором, а значит в будущем эта ставка еще может сыграть.

А вот в этом году криптоинвесторов порадует уже Казахстан, как сообщается генеральный директор биржи Binance - Чанпэн Чжао, Национальный Банк Казахстана интегрирует свою национальную валюту - CBDC(Digital Tenge) с Binance Smart Chain. Грубо говоря Цифровое Тенге будет работать в сети Binance. На данный момент времени Казахстан уже обкатывает сеть BSC, и уже к концу, при удачных и стабильных результатах в тестовой сети, цифровая национальная валюта начнёт работать по всей стране. В Казахстане уже подготавливается правовая база для такого будущего экономики страны.

В первую очередь, подобные интеграции укрепляют позиции основного токена площадки - BNB, во вторую на фоне таких новостей сама площадка Binance, с её сетью BSC начнёт привлекать еще больше клиентов и инвесторов, тем самым расширяю пользовательскую базу криптовалют в целом. Не будь в мире столь напряженная ситуация, событие такого масштаба подтолкнуло бы рынок, словно принятие биткоина компанией Tesla в 2021 году.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке <b>RTX 3090 Ti за копейки</b>, смотри RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр -35% на S22 Ultra в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3080 за 60 тр в Регарде 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Будем надеяться, что всё получится и такая интеграция пойдёт на пользу и Казахстану, и всей индустрии.