Топовую Nvidia RTX 3090 Ti в наилучшем исполнении можно приобрести за 109 тысяч рублей

реклама

Шел 44 день без Ethereum, майнинг и не думает восстанавливаться в доходности. Периодически появляются новые монеты, с поддержкой сети на вычислительных мощностях современных видеоускорителей, одним словом поддерживают майнинг и приунывших криптошахтёров. Однако, даже старания десятков новых проектов не могут спасти железных инвесторов от убытков за оплату электроэнергии.

До сих пор доходность в индустрии остаётся на уровне ниже расходов за электричество. Вновь рассмотрим на примере доходность видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Самой доходной монетой на данный момент является Ravencoin, однако майнинг на алгоритме этого проекта является одним из самых энергозатратных, и средние расходы за потребляемое в течение суток электричество, могут достигать и до 20 рублей, что на 25% выше самих доходов.

На фоне таких обстоятельств, а также ноябрьских новостях о выходе Nvidia RTX 4080, подтолкнуло отечественных ритейлеров снизить цены на предыдущие RTX 3080. На данный момент Palit RTX 3080 GameRock на 10 гигабайт видеопамяти доступна за 63,990 рублей

Младший флагман, который даст всё, чего вы хотите от игровой индустрии, видеопамяти хватит, чтобы обеспечить гейминг с большим количеством кадров, в высоком качестве изображения, однако для 4K мониторов данного объёма видеопамяти может быть недостаточно в ближайшие годы. В этом плане надёжней брать вариант на 12 ГБ, однако подобное решение обойдётся подороже.

Упала цена и на безоговорочно топовое решение 3000-ой линейки: MSI Nvidia GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке <b>RTX 3090 Ti за копейки</b>, смотри RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр -35% на S22 Ultra в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3080 за 60 тр в Регарде 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Это ультимативное исполнение, огромная система охлаждения, металлический каркас, 24 гигабайта видеопамяти, премиальный дизайн, всё это подешевело с 123 тысяч рублей, за не самое топовое исполнение, до 108,990 за одно из самых лучших, 338 мм мощи, весом более двух кг.