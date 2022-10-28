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Шел 44 день без Ethereum, майнинг и не думает восстанавливаться в доходности. Периодически появляются новые монеты, с поддержкой сети на вычислительных мощностях современных видеоускорителей, одним словом поддерживают майнинг и приунывших криптошахтёров. Однако, даже старания десятков новых проектов не могут спасти железных инвесторов от убытков за оплату электроэнергии.
До сих пор доходность в индустрии остаётся на уровне ниже расходов за электричество. Вновь рассмотрим на примере доходность видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 Ti
Самой доходной монетой на данный момент является Ravencoin, однако майнинг на алгоритме этого проекта является одним из самых энергозатратных, и средние расходы за потребляемое в течение суток электричество, могут достигать и до 20 рублей, что на 25% выше самих доходов.
На фоне таких обстоятельств, а также ноябрьских новостях о выходе Nvidia RTX 4080, подтолкнуло отечественных ритейлеров снизить цены на предыдущие RTX 3080. На данный момент Palit RTX 3080 GameRock на 10 гигабайт видеопамяти доступна за 63,990 рублей
Младший флагман, который даст всё, чего вы хотите от игровой индустрии, видеопамяти хватит, чтобы обеспечить гейминг с большим количеством кадров, в высоком качестве изображения, однако для 4K мониторов данного объёма видеопамяти может быть недостаточно в ближайшие годы. В этом плане надёжней брать вариант на 12 ГБ, однако подобное решение обойдётся подороже.
Упала цена и на безоговорочно топовое решение 3000-ой линейки: MSI Nvidia GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X
Это ультимативное исполнение, огромная система охлаждения, металлический каркас, 24 гигабайта видеопамяти, премиальный дизайн, всё это подешевело с 123 тысяч рублей, за не самое топовое исполнение, до 108,990 за одно из самых лучших, 338 мм мощи, весом более двух кг.