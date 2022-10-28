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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Полезные модификаторы для новичков в Blender
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  В настоящее время многие люди ударились в работу с графикой, на таких программах как: Adobe After Effects, 3D Max, Blender, Unreal Engine, Maya и многих других. При этом большинство начинающих авторов не знают, о массе разных утилит и аддонов, которые помогут им сэкономить огромное количество времени и нервов, и сделают работу с графикой более приятной и удобной. Очевидно, тем кто давно находится в данной индустрии, все модификаторы будут не новы, но новичкам в этом деле может пригодиться.

  Scatter 5 - аддон, который позволяет очень быстро и удобно рассеять по ландшафту различные элементы, просто отметить необходимые элементы, будь то деревья, камни, цветы, листья, что угодно, и разместить это на всей необходимой плоскости. Вы сможете настроить плотность покрытия, а инструмент автоматически будет размещать элементы с небольшими изменениями размеров, формы, угла размещения, чтобы в общем элементы не смотрелись единообразными.

  Realtime Materials - эта утилита позволит упростить работу над проработкой материалов объекта, в самом аддоне уже имеется более 200 различных материалов, которые помимо всего имеют гибкую систему редактирования. По личным ощущениям данное дополнение аналогично системе материалов в Unreal Engine, может даже немного удобнее в использовании. Если проще, вы сможете сделать объект стеклянным, деревянным, металлическим, каменным в пару кликов, и сразу же изменить гладкость, цвет, будет объект матовый или глянцевый, все эти изменения будут настраиваться в пару кликов.

  SIMPLE SCIFI - данное дополнение позволяет создавать легко и быстро геометрию ландшафта, напоминающего космическую станцию, сложные геометрические эскизы производятся в очень короткий срок. Не сказать, что такой модификатор будет широко использоваться, это дополнение может быть полезным для фанатов космической тематики. 

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#unreal engine #blender #3d графика #виртуальный мир #аддоны #модификаторы
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