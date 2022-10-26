Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Вместе с майнерами теряют в доходах и геймеры
В игровой индустрии с начала 2022 года упал спрос на внутренние ресурсы и услуги
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3060 Gigabyte за 30 с началом
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

реклама

  Казалось бы, мы постоянно обсуждаем как падает доходность криптошахтёров, майнинг мёртв, окупаемость вовсе отсутствует как понятие, но при этом забываем о ребятах зарабатывающих в игровой индустрии.

  Если кратко: в светлый 2021 год многие геймеры имели заработок в различных проектах, в Dota 2 опытные геймеры предоставляли услуги по прокачке аккаунтов, в World of Tanks активно продавали готовые учетные записи, с богатыми на технику высокого уровня ангарами, игроки с прокаченными персонажами в World of Warcraft занимались добычей внутриигрового золота и дальнейшей его продажей на бирже за реальные деньги, в добавок услуги с помощью в различных рейдах и подземельях.

  Ранее стоимость 1 тысячи золотых монет бывало переваливала за 10 рублей, сейчас судя по всему спрос на внутриигровые ресурсы значительно снизился. Имеется еще огромное множество подобных умирающих внутриигровых экономик, это лишь самые известные.

  Если говорить о криптовалютных игровых платформах, с продажей добываемых токенов или проектных NFT, то изменения еще более существенные. Игры, которые были созданы по принципу Play to Earn постепенно перестали приносить существенный доход своим пользователям. Самым раскрученным в своё время проектом стал "Axie Infinity", проект позволял заниматься различными способами заработка: добыча игровых токенов SLP, разведение и продажа этих самых Axie, сдача в аренду своих Axie другим игрокам. Проект также потерял свою привлекательность, а его основной токен "AXS" рухнул с пиковых 160 долларов США, до 9 вечнозелёных.

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай

  Как мы видим, экономическое положение в мире влияет не только на криптовалютный рынок, но и на внутриигровые экономики даже далёких от инвестиций площадок.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#майнинг #игры #world of warcraft #world of tanks #рынок #dota 2 #деньги #axie infinity
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

В Ситилинке стартовали официальные продажи ASIC-майнеров Bitmain для майнинга Bitcoin
В «Ситилинке» появились ASIC-майнеры Bitman с хэшрейтом до 110 Терахэш/с
Блокировать игры с нежелательным контентом предложили сразу 4 министерства РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Тирада "смогла вырубить" Starlink над территорией Украины во время СВО
51
Google представила Android 13 "Go Edition" для недорогих смартфонов
+
Турки передумали строить на Украине анонсированный ранее завод по производству Байрактаров
10
RTX 4090 — единственная видеокарта, которая может окупиться, для этого ей потребуется более 130 лет
18
TSMC приостанавливает поставки китайскому производителю графических процессоров Biren
+
Курс рубля может начать снижение уже на следующей неделе–сколько рублей будут давать за $1 в ноябре
25
Лёд тронулся – видеокарты в магазинах РФ начали дешеветь после старта продаж GeForce RTX 4090
5
Белый хакер создал «мусорную» криптовалюту и заработал за несколько дней 250 000 долларов
4
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
179
Поддержка браузера Google Chrome для Windows 7 и 8.1 завершится через несколько месяцев
3
Бычье ралли возвращается – инвесторы и трейдеры скупают Биткоины и Эфир, а криптозима завершилась
7
Добавление к термопасте измельчённой поваренной соли позволяет снизить температуру процессора
18
В ноябре видеокарты в РФ могут сильно подорожать – 7 геймерских GPU на любой вкус и кошелёк
10
На "Алмазе-Антее" начали выпуск отечественных квадрокоптеров
14
Экраны-водопады приходят в средний ценовой сегмент с Redmi Note 12 Pro+ и Realme 10 Pro
3
Microsoft представила мини-пк Windows Dev Kit 2023 с процессором Snapdragon 8cx Gen 3 и 32 ГБ ОЗУ
+
Новые процессоры Intel i7-13700K и AMD Ryzen 7 7700X столкнули лбами в играх и бенчмарках — тест HU
36
В Европе выловили самую большую рыбу-луну весом 2844 кг
9
Европейские геймеры не хотят покупать Core i9-13900K – как Ryzen 7 5800X3D спас Лизу Су от провала
29
ЕС и США хотят запретить алюминий из России, заводы Европы - резко против
2

Популярные статьи

ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
28
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
50
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
72
Худшие ремейки, ремастеры и перезапуски
2
Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал
84
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
21

Сейчас обсуждают

max1024
21:28
Кухонные маловыты по площади оказались, взвесил на напольных 3.6 кг, мать+проц+кулер
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
Slumber
21:25
то есть амд последних поколений ты кроме как на фото не видел:)?
Результаты тестов Intel Raptor Lake-H Core i9-13900HK показали уверенную победу над Ryzen 9 6900HX
N1ghtwish
21:25
Да они вроде везде ПВЗ имеют. Гарантия там нормальная, конечно не ДНС, но лучше, чем сисилинк. Единственное, лучше с претензией приходить, чтобы бабло вернули, а не 45 дней ремонтировали.
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Lospollos Hermanos
21:22
Иди и запрещай, тебе никто не мешает
Блокировать игры с нежелательным контентом предложили сразу 4 министерства РФ
Сергей Боровой
21:20
у тебя что-то там головного мозга
CD Projekt RED анонсировала ремейк первого «Ведьмака» — проект создаётся на Unreal Engine 5 с нуля
Almeka82
21:16
Играют, даже очереди есть.
Вместе с майнерами теряют в доходах и геймеры
Станислав Харламов
21:15
Уже удалил это убожество и никакие патчи не заставят снова это установить
В ближайшем обновлении Battlefield 2042 получит улучшенный «Космодром» и «новое» оружие
Олжас Набиханов
21:08
У меня сейчас интерес выбивать все ачивки, привносит разннообразия и необычности, уникальных игровых игровых ситуаций которые порой в разы веселее задуманных игровых механик и геймдизайна в целом. Я и...
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
Zorro
21:07
Завод строить за просто так . не имея не какой прибыли смысл ?
Турки передумали строить на Украине анонсированный ранее завод по производству Байрактаров
Серегарус
21:07
из Варкрафта, поди, уже все разбежались...
Вместе с майнерами теряют в доходах и геймеры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем