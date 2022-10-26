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Казалось бы, мы постоянно обсуждаем как падает доходность криптошахтёров, майнинг мёртв, окупаемость вовсе отсутствует как понятие, но при этом забываем о ребятах зарабатывающих в игровой индустрии.
Если кратко: в светлый 2021 год многие геймеры имели заработок в различных проектах, в Dota 2 опытные геймеры предоставляли услуги по прокачке аккаунтов, в World of Tanks активно продавали готовые учетные записи, с богатыми на технику высокого уровня ангарами, игроки с прокаченными персонажами в World of Warcraft занимались добычей внутриигрового золота и дальнейшей его продажей на бирже за реальные деньги, в добавок услуги с помощью в различных рейдах и подземельях.
Ранее стоимость 1 тысячи золотых монет бывало переваливала за 10 рублей, сейчас судя по всему спрос на внутриигровые ресурсы значительно снизился. Имеется еще огромное множество подобных умирающих внутриигровых экономик, это лишь самые известные.
Если говорить о криптовалютных игровых платформах, с продажей добываемых токенов или проектных NFT, то изменения еще более существенные. Игры, которые были созданы по принципу Play to Earn постепенно перестали приносить существенный доход своим пользователям. Самым раскрученным в своё время проектом стал "Axie Infinity", проект позволял заниматься различными способами заработка: добыча игровых токенов SLP, разведение и продажа этих самых Axie, сдача в аренду своих Axie другим игрокам. Проект также потерял свою привлекательность, а его основной токен "AXS" рухнул с пиковых 160 долларов США, до 9 вечнозелёных.
Как мы видим, экономическое положение в мире влияет не только на криптовалютный рынок, но и на внутриигровые экономики даже далёких от инвестиций площадок.