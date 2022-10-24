Несмотря на новые проекты майнинг остается невыгодным, а цены на видеоадаптеры продолжают снижаться

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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На рынке электроники продолжают снижаться цены на видеоадаптеры, в какой-то момент уже казалось, что дно уже близко и дальнейшего падения не стоит ожидать, однако отечественные ритейлеры планомерно корректируют цены на свои товары.

Однако, стоит отметить старания различных команд разработчиков возродить умершую индустрию майнинга на видеокартах. Одних только клонов Ethereum расплодилось столько, что люди начинают путаться: ETHO (Etho Protocol) , ETHW (Ethereum PoW) , ETF (EthereumFair), и это только более ли менее известные, а ведь их еще множество малоизвестных. Помимо этого, запускается куча других проектов, работающие на консенсусе Proof of Work, к примеру: KAS (Kaspa), RXD (Radiant), NEOX.

Все эти проекты не в силах вытащить такое огромное количество отправленных в майнинг видеоадаптеров, которое было реализовано за 2020-2021 годы. При появлении нового проекта, как и ожидалось до перехода Ethereum на Proof of Stake, всё это огромное количество вычислителей уничтожают доходность любой новой монеты, а надежды шахтёров только угасают с каждым днём.

Благодаря этому можно приобрести видеокарты по приемлемой цене, ниже рекомендованной, к примеру: Nvidia GeForce RTX 3060 от MSI

Теперь дешевле 32 тысяч рублей, новая с официальной гарантией. Модель хорошо известна, это та самая видеокарта приобретая которую вы закрываете вопрос на ближайшие годы. RTX 3060, это современная GTX 1060, которая в свою очередь по сей день занимает первое место в статистическом опросе компании Valve.

Тем же кто хочет от своей рабочей станции чего-то большего, нежели комфортный гейминг в FullHD или QuadHD, стоит обратить внимание на Nvidia GeForce RTX 3090 Ti причем одна из лучших вариаций MSI Gaming X Trio.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Жирная система охлаждения, отличное качество сборки, брутальный внешний вид. Этого зверя будет хватать на много лет вперёд в абсолютно любых сценариях, плюс ко всему, на данный момент уже есть несколько случаев с плавлением разъёма доп. питания на моделях RTX 4090, хотя модель вышла буквально две недели назад, а модель RTX 3090 Ti уже какое-то время на рынке и пока не попадалось подобных случаев в инфополе.