Morpheus 8069 - система охлаждения которая предназначена для охлаждения видеокарт Nvidia 3000 и AMD 6000

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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Зачастую производители видеокарт делают малоэффективную систему охлаждения, и главной проблемой, как правило является сомнительное инженерное решение. Казалось бы солидный радиатор отлично отводит тепло от видеочипа, но за счёт костыльных решений накрывающих чипы памяти, под угрозой выхода из строя остаётся именно видеопамять, либо сам радиатор плохого качества и не справляется со своей задачей. Как говорится, если есть спрос, найдётся и предложение.

Немецкая компания Raijintek выпустила универсальную систему охлаждения Morpheus 8069, которую можно будет установить на любую видеокарту за исключением Nvidia RTX 4090, с новым данное охлаждением просто не справится.

Фишкой новой модели охлаждения стала именно продуманность в инженерном плане. Целых 12 тепловых трубок отводят тепло от цельной металлической пластины, накрывающей сразу и видеочип и видеопамять.

Igor's Lab уже успела протестировать данную модель системы охлаждения, с полным исследованием можно ознакомиться по ссылке. С моделью Nvidia RTX 3080 Morpheus 8069 справилась на ура. Несмотря на то, что габариты у этого продукта 245 x 110 x 44 мм и вес чуть больше 500 грамм, температуры оказались ниже, чем у родной СО Nvidia Founder Edition с весом в районе 2 кг и размерами 313 x 124 x 52 мм.

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В комплекте также идут мини радиаторы для цепи питания, плюсом имеется и полный набор термоинтерфейса и крепления самого радиатор с зацепами для вентиляторов. Ожидается, что цена данного чуда составит 150-200 долларов. Учитывая, что предложение появилось уже после майнинг бума, цена кажется малость завышенной.