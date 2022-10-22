На третий срок генеральным секретарём коммунистической партии был переизбран Си Цзиньпин

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Вот и завершился съезд Центрального Комитета Коммунистической Партии Китая. По окончанию 20-го съезда на очередной пятилетний срок был назначен Си Цзиньпин в качестве лидера Китайской Народной Республики. До окончания съезда был из зала заседания был выведен бывший председатель КНР - Ху Цзиньтао, причины пока неизвестны, напомним лишь, что экс-председатель ранее выступал за политику открытого Китая и плотного сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки.

Хоть и мизерные, но всё же надежды имелись у политиков в США на приход к власти прозападного лагеря, однако, эта карта бита. В ходе съезда Си Цзиньпин вновь заявил о стремлении возродить величие китайской нации и напомнил, что Китай никогда не откажется от воссоединения о возвращении Тайваня в родную гавань, и при необходимости будут применены вооруженные силы КНР.

И тут стоит понимать, если ранее от решительных действий Си сдерживало приближающееся заседание ЦК КП Китая, до которого для страны не должно было быть серьёзных потрясений, иначе переизбрание на третий срок было бы проблематичным. Последние годы были сложными для всего мира, пандемия, карантины, украинский кризис, падение мировой экономики. Для Китая короновирусная тема стала особенно болезненной, политика нулевой терпимости вставила палки в колёса экономического роста Поднебесной. Сейчас же, после закрепления у власти, у Си будут полностью развязаны руки, и Китай сможет занять более жесткую позицию на мировой арене, в первую очередь это касается тайваньского вопроса. Также стоит отметить, последние годы Китай активно укреплял экономические отношения с большинством стран-экспортёров энергоносителей, среди которых: Иран, Саудовская Аравия, Россия, Катар, ОАЭ.

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Но не стоит забывать, в Китае также имеется множество экономических проблем, с которыми Си Цзиньпину придётся пороться. Будем внимательно следить за событиями.