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Рынок заполоняют огромным потоком различные китайские "noname" видеокарты, мало того, помимо малоизвестных брендов добавляются еще десктопные видеокарты, основанные на мобильных графических процессорах. Откуда всё это берёт начало и можно ли доверять подобным решениям?
Начнём по порядку: приобрели вы себе новый ноутбук с графическим процессором Nvidia RTX 3070, используете его в течение 7 месяцев, а далее ваше устройство выходит из строя. Неизвестно по каким причинам, вы сложили всё добро в коробку и отвезли его на ремонт. Сервисный центр фиксирует, что товар неремонтопригоден, вам его меняют или же возвращают денежные средства. Далее сервисный центр отправляет бракованный товар производителю. Подавляющее большинство компаний в Китае выставляет свои бракованные товары на аукцион, в определённом количестве. На таких аукционах не могут участвовать люди с улицы, допускаются только компании, которые прошли ряд бюрократических нюансов и получили доступ к подобным сделкам. После этого подобные предложения начинают приходить на почту этих компаний, в ответ заинтересованные отправляют свою цену продавцу.
И вот после такой сделки ваш нерабочий ноутбук, среди кучи других таких же, попадает в руки компании "JieShuo" как пример. Далее всё рабочее из материнской платы выпаивается: процессор, видеочип, чипы памяти, другие полезные микросхемы и полупроводники.
Заказывают текстолит для десктопной видеокарты и систему охлаждения, распаивают все элементы на новой основе и начинают активно тестировать получившееся чудо. После прохождения тестов на данное творение шлёпают фирменные наклейки и отправляют на продажу.
Данную процедуру проходят и десктопные видеокарты, и материнские платы, и смартфоны, и куча другой электроники. Мобильные процессоры адаптируются под ATX сокеты, старые смартфоны обретают вторую жизнь под новыми китайскими брендами и многое другое.
Проблема в том, что вы не знаете какой кондиции комплектующие попадутся конкретно в вашем экземпляре. К примеру, среди видеокарт RX 400-500 и GTX 1000 были модели в которых напрочь отсутствовало охлаждение на чипах памяти, даже если подобный экземпляр был у добросовестного геймера, чипы памяти под нагрузкой без должного охлаждения постепенно деградируют, и есть шанс, что на ваш экземпляр установят память именно из такого исполнения.
А может и наоборот, на вашей видеокарте будут все чипы совершенно новые, без следов эксплуатации, тут как говорится, настоящая лотерея.