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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Отечественный техноблогер разобрал мобильную RX 6600m
С чем могут столкнуться покупатели, в поисках возможности сэкономить на видеокарте
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  Один из отечественных блогеров разобрал свою покупку с Aliexpress - 51risc RX 6600 laptop, купленную за 13 тысяч рублей. Очередное подтверждение рисков приобретения видеоадаптеров от подобных производителей. 51risc собирает свои продукты по той же логике, что и Jieshuo, Huananzhi, Kllisre, Peladn, MingZhou и массы других компаний, собирающих свои компьютерные комплектующие из бывших в употреблении видеокарт, материнских, плат и тому подобного. Выпаивая из сломанного оборудования микросхемы, чипы, полупроводники, и собирая из них свои "новые" экземпляры.

  По факту товар пришел в рабочем состоянии, в игровых тестах показывает себя на достойном уровне, и позволит запускать абсолютно любые современные игры на FullHD с высокими настройками графики. Слабым местом карты является система охлаждения и всё что касается программного обеспечения. Кулера сами по себе шумные и по качеству конечно же желают оставлять лучшего, радиатор также в сравнении с именитыми брендами выглядит худоват, но в целом, температуры удаётся удерживать на приемлемом уровне. Это скорее заслуга самой модели, так как сами модели RX 6600 получились энергоэффективными. 

  Что в целом огорчило автора видео: сама плата оказалась заляпанной и отчетливо видны подтёки от старых термопрокладок, традиционно на видеочипе термопаста нанесена с излишней щедростью и перед нанесением чип не отчистили как следует от старого слоя пасты, также чипы видеопамяти выглядят уставшими, карту нельзя разогнать, так как видеоускоритель прямиком из ноутбука, а также не радует долгая доставка товара. 

  По мнению автора, данные видеокарты продаются после беспрерывного майнинга. Покупая комплектующие от вышеупомянутых производителей, вы играете в лотерею, проживёт ваша материнская плата или видеокарта 5 лет, год или месяц - неизвестно. В целом такое оборудование не предназначена для круглосуточной эксплуатации, а покупая такие комплектующие, вы в любом случае покупаете ту же видеокарты прямиком из майнинга.

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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
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  На данный момент автор канала продаёт своё приобретение с комплектом на Xeon.

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#amd #aliexpress #видеокарта #rx 6600m #блогер #51risc
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Василий Сорокин
22:09
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sergtrav
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5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
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