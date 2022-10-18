Соединенные Штаты решили ужесточить санкции против Поднебесной, а Верховная Рада Украины ставит под сомнение "Политику Одного Китая"

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С самого начала съезда Коммунистической Партии Китая, которое напомню, началось 16 октября 2022 года, на международной арене началась какая-то геополитическая атака на Китайскую Народную Республику. В первый же день Соединенные Штаты Америки ужесточили санкционное давление на Поднебесную, запретив высокотехнологическим компаниям сотрудничать с китайскими партнёрами, чтобы ограничить развитие отрасли по производству современных чипов и процессоров. Тем самым это наносит серьезный урон по китайской промышленности и экономике. Стоит отметить, резко ускорилась девальвация национальной валюты - юаня, минфину пришлось начать валютные интервенции, чтобы не допустить ослабления китайского юаня.

Также начинают провоцировать спящего дракона и другие страны: из Верховной Рады Украины последовало заявление, о необходимости объединения и начала сотрудничества между украинскими и тайваньскими депутатами на официальном уровне. На первый взгляд данное заявление может показаться безобидным, однако сам факт такого высказывания намекает на признание полного суверенитет Тайбэя от материкового Китая.

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Очевидно Китай продолжают покусывать со всех сторон, пытаясь сокрушить его экономическую устойчивость и ставя под вопрос его политический авторитет. Возможно это попытка повлиять на результаты 20-го съезда КПК, и какие будут предприняты шаги дальше, по предотвращению закрепления у власти Си Цзиньпиня, оста1тся наблюдать. Вопрос, как отреагирует дракон по окончанию съезда, на данный момент стало известно, что Китай прекратил поставки СПГ в Европу, обосновывая это повышению расходов энергоносителей с приходом отопительного сезона.