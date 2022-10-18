реклама
С самого начала съезда Коммунистической Партии Китая, которое напомню, началось 16 октября 2022 года, на международной арене началась какая-то геополитическая атака на Китайскую Народную Республику. В первый же день Соединенные Штаты Америки ужесточили санкционное давление на Поднебесную, запретив высокотехнологическим компаниям сотрудничать с китайскими партнёрами, чтобы ограничить развитие отрасли по производству современных чипов и процессоров. Тем самым это наносит серьезный урон по китайской промышленности и экономике. Стоит отметить, резко ускорилась девальвация национальной валюты - юаня, минфину пришлось начать валютные интервенции, чтобы не допустить ослабления китайского юаня.
Также начинают провоцировать спящего дракона и другие страны: из Верховной Рады Украины последовало заявление, о необходимости объединения и начала сотрудничества между украинскими и тайваньскими депутатами на официальном уровне. На первый взгляд данное заявление может показаться безобидным, однако сам факт такого высказывания намекает на признание полного суверенитет Тайбэя от материкового Китая.
Очевидно Китай продолжают покусывать со всех сторон, пытаясь сокрушить его экономическую устойчивость и ставя под вопрос его политический авторитет. Возможно это попытка повлиять на результаты 20-го съезда КПК, и какие будут предприняты шаги дальше, по предотвращению закрепления у власти Си Цзиньпиня, оста1тся наблюдать. Вопрос, как отреагирует дракон по окончанию съезда, на данный момент стало известно, что Китай прекратил поставки СПГ в Европу, обосновывая это повышению расходов энергоносителей с приходом отопительного сезона.