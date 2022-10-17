Одна из тысяч историй, как теряют деньги криптоинвесторы, вкладываясь в невзаимозаменяемые токены

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2021 был настоящим прорывом для криптоиндустрии, в этот год мир начал всерьёз воспринимать слова блокчейн, смарт-контракт и NFT. И вот последнее показалось в какой-то момент особенно перспективным для криптоинвесторов.

Наверняка многие помнят какой шум навела та же коллекция Bored Ape Yacht Club, отдельные экземпляры которой порой стоили миллионы долларов США. Или популярные в многих странах NFT кроссовки StepN, которые обещали чудесные заработки за движение по трекеру, однако уже через несколько месяцев цена проекта рухнула на фоне блокировки пользователей из Поднебесной. Некоторые проекты предлагали какой-то доход, от удержания в своих активах NFT от компании, через какой-то период абсолютное большинство таких проектов также подвергалось коллапсу, а затем и ликвидации или забвению.

И вот, один из самых популярных YouTube-блогеров - Логан Пол приобрел в этот чудесный год NFT, ценой в 623 тысячи долларов. В течение волшебного 2021 года данная инвестиция казалась абсолютно беспроигрышной, имеющая перспективы на двукратный или даже трёхкратный рост, но увы, 2022 год полон разочарований и умело бьёт по всем розовым очкам инвесторов. Стало известно, что данное NFT рухнуло в цене до 10 вечнозелёных, и все перспективы уже давно выветрились.

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Сколько еще таких инвестиций было сделано за период процветания криптоиндустрии, останется тайной.