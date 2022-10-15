Младший флагман Nvidia RTX 3080 стал дешевле 67 тысяч рублей, более продвинутая версия на 12 ГБ подешевела до 74 тысяч рублей

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Наконец, с выходом новинки - Nvidia GeForce RTX 4090 24GB, продолжилось снижение цен на видеокарты предыдущих поколений. Долгое время приобретение достойной видеокарты в свой компьютер, было настоящей роскошью, даже GTX 1660 Super в какой-то период стоила в районе 60 тысяч рублей, а то и больше.

И вот, мы наконец видим как цены опустились к рекомендованным, за полтора года хаоса, это кажется глотком свежего воздуха. Помнится различные версии Nvidia GeForce RTX 3080 на 10 ГБ видеопамяти долгое время стоило в районе 150-180 тысяч рублей

И вот на сегодняшний день, RTX 3080 уже можно приобрести дешевле 67 тысяч рублей, причем не бюджетное исполнение MSI Ventus или Palit GamingPro, а более премиальная GameRock, с большим разгонным потенциалом и более массивной системой охлаждения. Само собой младший флагман даст высокую производительность во всех современных проектах даже в высоком разрешении изображения, однако уже есть видеоигры, которым не хватит 10 гигабайт видеопамяти для высокого количества кадров в секунду, на 4K разрешении. В этом плане более выигрышно смотрится Palit Nvidia GeForce RTX 3080 GamingPro 12GB

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Здесь уже больший потенциал, данный вариант поближе к модели RTX 3080 Titan, как минимум на ближайшие лет 5 данного изделия должно хватить с головой, а там дальше неизвестно, сумеет ли GameDev удивить нас чем-то настолько прорывным, что видеоускорители такого уровня не смогут обеспечить комфортного фреймейта в игровом процессе. Будем следить за дальнейшими изменениями на рынке.