На торговой площадке авито Nvidia RTX 3070 Ti продаётся уже дешевле 33 тысяч рублей

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Прошел ровно месяц с момента перехода Ethereum на алгоритм работы Proof of Stake, а доходы с криптодобычи продолжают падать. На последних данных касательно инфляционного давления в США, на рынке произошла значительная для многих криптовалют коррекция, многие монеты потеряли до 20% от своей стоимости. Последние отчеты показали, что Федеральной Резервной Системе не удаётся погасить рекордную за 40 лет инфляцию. Несмотря на серьезное повышение процентных ставок, инфляция остаётся на высоком, уровне, а ужесточение монетарной политики не даёт желаемого результата. По итогу становится очевидно, что регулятору возможно потребуется действовать еще решительнее, это может продолжить обрушение всех инвестиционных инструментов и активов.

Если мы вновь разберём доходность майнеров на примере модели Nvidia RTX 3060 Ti, заметим что за последнюю неделю доходы собственно и упали на 20%

Если ранее доходность была в районе 18 в сутки, что собственно на уровне затрат на электроэнергию, то уже сегодня RTX 3060 Ti за 24 часа даст всего лишь 15 рублей, уже даже ниже затрат на электричество. А ведь это одна из самых энергоэффективных видеокарт, значит другие модели показывают еще худшее соотношение.

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И вот на этом фоне мы можем наблюдать как стремительно падают цены на вторичном рынке. Субфлагманские RTX 3070 Ti можно найти уже дешевле 33 тысяч рублей, данная модель позволит играть в любые игры на максимальных настройках графики. Из минусов у данной модели всего 8 ГБ видеопамяти, и в добавок горячей GDDR6x. Сам факт, ранее в начале месяца данные модели продавались от 40 тысяч рублей, цены пока что продолжают падать.