Майнеры успели протестировать горячую новинку в криптодобыче

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Вот мы наконец миновали старт продаж новинок от Nvidia, и на мгновение даже могли увидеть стоимость флагмана 4000-ой линейки. Откровенно говоря, цена на старте не сильно отличалась от флагманского решения 3000-ой серии в 2020 году, конечно можно заявить, что 2020 год стал началом майнинг бума, но на тот момент цены на компьютерное железо еще не успели кардинально поменяться, в медийном плане хайп криптовалют еще не наступил во время старта продаж RTX 3090.

Наверняка большинство пользователей уже успели ознакомиться с игровыми тестами Nvidia RTX 4090, в сравнении с RTX 3090 Ti, новинка показала на 40-60 процентов лучшие результаты, обгоняя премиума предыдущего поколения. Конечно разницы в несколько раз мы не увидели, но всё же достойный апгрейд, и справедливая разница в цене. Напомним: Nvidia RTX 4090 стартовала в российской рознице от цены в 140,000 рублей, на данный момент в отечественных магазинах можно приобрести Nvidia RTX 3090 Ti по цене от 100 тысяч рублей. Собственно, разница в цене сопоставима производительности в 4K гейминге. Однако, стоит отметить, именно в 4K, если вы не имеете монитор с таким разрешением и даже не планируете прикупить его, а вполне довольны своим QuadHD, то разница в приросте кадров в секунду, будет не столь значительно, если брать FullHD, то она и вовсе мизерна. В такой ситуации намного разумнее будет приобрести RTX 3090 Ti.

Другой вопрос, какие преимущества будут у 3D-дизайнеров на деле, при покупке RTX 4090, пока что остаётся загадкой. А вот майнеры уже успели обкатать новинку. Первые тесты в сети показывают, что на некоторых алгоритмах RTX 4090 уступает той же RTX 3090 Ti:

ETC 137 - 132

ERGO 245 - 262

RVN 60 - 66

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3060 ASUS почти за 30 тр 3080 Gigabyte Gaming за копейки в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На данный момент в любом случае майнинг остаётся убыточным, но глядя на эти цифры, становится любопытно, как может быть приличный прирост в игровой производительности, но при этом приблизительно одинаковые результаты в добыче криптовалют? Одним словом RTX 4090 не та карта, которая может заинтересовать криптошахтёра.