Бюджетную Nvidia GeForce RTX 3060 12 ГБ можно приобрести уже за 33 тысячи рублей

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Вот прошло уже 3 недели с черного дня для майнеров, 15-го сентября криптовалюта Ethereum сменила свой алгоритм работы с Proof of Work на менее энергозатратный Proof of Stake. Этим шагом команда разработчиков проекта ударила по всей индустрии майнинга на видеокартах, сделав последнюю совершенно нерентабельной, по крайней мере в абсолютном большинстве стран включая уже Российскую Федерацию.

Если обратить внимание на среднесуточную доходность на видеокарте RTX 3060 Ti, которую мы чаще всего берём за эталон, то мы увидим, что пока никаких позитивных изменений для шахтёров нет

Меняется лишь порядок монет в этом списке, при этом максимальная суточная доходность топчется на месте. При подсчете конечной прибыльности с учетом расходов на электроэнергию, даже самая доходная монета не превышает расходы на оплату счетов, следовательно, какого-то отскока на рынке видеокарт можно не ожидать.

В связи с этими хорошими новостями отечественные ритейлеры продолжают снижать цены на свои видеоускорители. Так например: видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 Palit Dual на данный момент обойдётся дешевле 33 тысяч рублей.

И это рекордно низкая цена для российского рынка. За 32,990 рублей мы получим идеальное решение для геймеров, способное тянуть любые игры в FullHD и QuadHD. 12 гигабайт видеопамяти позволят не переживать о требовательных к объёму памяти играх, а также карточка неплохо себя в программах с работой в графике, имеется поддержка всех современных технологий, делающих работу за компьютером более комфортной.

Более требовательным юзерам стоит обратить внимание на предфлагманское решение компании: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Palit GamingPro, которая стала дешевле 52 тысяч рублей

Из явных минусов можно отметить скромный по современным меркам объём видеопамяти и горячий, хоть и быстрый стандарт GDDR6x. Но данное решение сделает любой процесс более плавным, и позволит играть с комфортом уже и в 4K разрешении, но есть игры в которых необходимо больше видеопамяти, для высокого фреймрейта с таким разрешением картинки.

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Одним словом на рынке с каждым днём всё радужнее и радужнее, будем следить за дальнейшими скидками и переоценками в розничных магазинах.