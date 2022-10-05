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3 октября 2022 года прошел ежегодный техно-форум компании Samsung, под названием "Samsung Foundry Forum". Данное событие проходило в Соединенных Штатах Америки, Санта-Клара, Калифорния. Корейский технологический гигант уже давно является настоящим конгломератом, вбирающим в себя огромное количество различных отделов и филиалов. Компания на данный момент занимается производством бытовой техники, мобильной электроники, компьютерных комплектующих, разработкой и изготовлением микросхем и процессоров, изготовлением матриц для смартфонов, телевизоров и мониторов, производством фото и видео оптики, и даже имеются дочерние компании для производства военной техники и строительства в промышленной и гражданской сферах.
В ходе своего форума компания показала дорожную карту для процессоров. Ранее компании уже удалось обогнать своего главного конкурента на рынке процессоров - TSMC, при переходе на 3 нанометровый техпроцесс. И вот компания анонсировала надежды выпустить процессор на 2 нанометрах уже в 2025 году.
Согласно дорожной карте, в 2024 году мир увидит процессор 3 нанометра второго поколения, Генеральный директор Samsung Foundry - Сиён Чой заявляет, что данное решение будет более энергоэффективным, за счет меньших на 20% транзисторов. Винцом творения, если отталкиваться от дорожной карты, станет техпроцесс размером в 1.4 нанометра, и увидит мир его в 2027 году.