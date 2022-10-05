Компания Samsung представила дорожную карту на ближайшие 5 лет, по производству процессоров

реклама

3 октября 2022 года прошел ежегодный техно-форум компании Samsung, под названием "Samsung Foundry Forum". Данное событие проходило в Соединенных Штатах Америки, Санта-Клара, Калифорния. Корейский технологический гигант уже давно является настоящим конгломератом, вбирающим в себя огромное количество различных отделов и филиалов. Компания на данный момент занимается производством бытовой техники, мобильной электроники, компьютерных комплектующих, разработкой и изготовлением микросхем и процессоров, изготовлением матриц для смартфонов, телевизоров и мониторов, производством фото и видео оптики, и даже имеются дочерние компании для производства военной техники и строительства в промышленной и гражданской сферах.

В ходе своего форума компания показала дорожную карту для процессоров. Ранее компании уже удалось обогнать своего главного конкурента на рынке процессоров - TSMC, при переходе на 3 нанометровый техпроцесс. И вот компания анонсировала надежды выпустить процессор на 2 нанометрах уже в 2025 году.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Согласно дорожной карте, в 2024 году мир увидит процессор 3 нанометра второго поколения, Генеральный директор Samsung Foundry - Сиён Чой заявляет, что данное решение будет более энергоэффективным, за счет меньших на 20% транзисторов. Винцом творения, если отталкиваться от дорожной карты, станет техпроцесс размером в 1.4 нанометра, и увидит мир его в 2027 году.