RTX 3070 Laptop продаются от 20,000 рублей на китайской торговой площадке Aliexpress

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После начала эпохи майнинга на видеокартах, компании производители графических ускорителей, увидевшие в этом огромный потенциал для реализации своих товаров, решили начать изготовление различных моделей, исключительно для добычи криптовалют. Учитывая, что для производства видеокарт типа "Mining Edition" есть возможность использовать экземпляры чипов, не прошедших проверку качества. Соответственно часть отбракованных графических чипов, можно было распродать в качестве экземпляров для майнинга.

Есть ряд моделей видеокарт, предназначенных исключительно для добычи видеокарт, не имеющие разъёмов для подключения монитора. Это например старенькие P106-100, прямой аналог видеокарты Nvidia GTX 1060 и аналог GTX 1080 в лице P104-100, обе модели урезаны в самом графическом процессоре и как показывают многочисленные тесты, на многих алгоритмах уступают своим полноценным аналогам. Та же история и с более свежей линейкой: CMP-30HX(1660super), CMP-40HX(2060super), CMP-50HX(2080ti), CMP-70HX(3070ti), CMP-90HX(3080) и CMP-170HX, неизвестно аналогом какой видеокарты является последняя, но основана данная модель на архитектуре Ampere. Все эти видеокарты имеют такой же хэшрейт в Ethereum, как и игровые аналоги, но в алгоритмах, где большую роль играет самое ядро видеопроцессора, уже сказывается урезанный видеочип.

В 2022 году находчивые китайцы начали производство видеокарт, на основе ноутбучных графических ускорителей. Само собой данные экземпляры также рассчитаны на криптодобытчиков, однако, в отличие от предыдущих линеек P100 и CMP, имеют видеовыходы и могут использоваться в качестве игровых видеокарт, хоть и с некоторыми нюансами. Мобильная RTX 3060 может использоваться исключительно на материнских платах X79 и X99, а также имеет всего 6 ГБ видеопамяти. С RTX 3070 всё намного проще, подходит к любой материнской плате и снабжена таким же объёмом видеопамяти, как и оригинал, при этом в игровой производительности последняя приблизительно на уровне RTX 3060 Ti.

На данный момент данные модели стремительно теряют в цене, и ту же мобильную RTX 3070 можно приобрести по цене в 20 тысяч рублей на Aliexpress

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