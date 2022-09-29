Black Lotus Labs исследовало новое вредоносное ПО способное прости DDoS-атаки а также использовать ваше оборудование для майнинга криптовалют

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На просторах интернета появилась информация по новому вредоносному программному обеспечению под названием Chaos. За последнее время данный вирус отметился в Европе, Северной и Южной Америке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Угрозе подлежит оборудование работающее на Windows и Linux системах, а основной функцией является дистанционное написание команд.

Обнаружила и изучила вредоносную программу компания Lumen, а точнее их отдел кибербезопасности - Black Lotus Labs. При попадании на основное оборудование, как например стандартный ПК, вирус проникает и во все связанные с ним устройства, ноутбуки, маршрутизаторы и так далее. После внедрения Chaos производит перечисление всех устройств подключенных к сети, запускает удаленные оболочки для выполнения команд злоумышленника и загружает дополнительные модули. Киберпреступник может использовать сеть зараженных устройств для доступа к данным, DDoS-атак, а также криптомайнинга.

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Подобные вредоносные особенно актуальны в момент, когда цифровые активы и криптовалюты постепенно начинают находить себе место в мировой экономике, внедряясь в различные сервисы культуры и развлечения, а также появляются и среди активов целых государств. Наличие таких вирусов делает криптоиндустрию более рискованной.