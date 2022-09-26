Пользователи мечтавшие наконец обновить свои гаджеты и видеоадаптеры выдохнули, цены на торговой площадке падают

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На рынке валют вновь преобладают панические настроения, связанные с возможной блокировкой цифровых долларов на биржевых счетах, в связи с возможными санкциями по причине начавшихся 23 сентября референдумами на территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Так как население начало активно продавать на бирже свои доллары находящиеся на различных брокерских счетах, в российских банка, и других цифровых кошельках, курсы американской валюты резко обвалились с 61 рубля 10 копеек до 56 рублей 70 копеек в моменте, на данный момент доллар торгуется на уровне 58 рублей 39 копеек.

Также это колебание курсов отразилось и на торговой площадке Aliexpress, где курс доллара к рублю на данный момент 67 рублей 41 копейка. Возможно ближайшие дни мы увидим дальнейшее снижение, но уже сейчас многие пользователи активно покупают различные компьютерные комплектующие и электронику.

Очень популярной стала видеокарта Yeston RTX3060 c 12 гигабайтами видеопамяти GDDR6 192 битной шиной

Известный китайский вендор, являющийся официальным партнёром компании Nvidia. Компания производит видеокарты для зелёных уже давно, при этом в хорошем качестве, во всяком случае, сценария по типу Peladn либо 51risc можно не бояться. В целом модель RTX 3060 всем известна, имеется большой запас видеопамяти, приличная производительность для всех современных игр, и при этом достаточно холодная карта с которой справляется практически любое исполнение СО.

Среди смартфонов неплохо смотрится бюджетник Xiaomi Redmi Note 10 Pro на процессоре Snapdragon 732G

По факту это прокаченная версия Poco X3 NFC, которого уже сложно найти в продаже. В Note 10 Pro помимо всех сильных сторон народного X3 NFC, имеется более приятная матрица Amoled, задняя крышка выполнена из закалённого стекла, что не может не радовать, и в добавок мы получаем полноценных 3 слота, 2 под Sim и 1 для карты памяти, в народном любимце мы ограничивались либо двумя Sim, либо одной Sim и картой памяти. В остальном всё идентично, 6.67 дюйма со скоростью развёртки 120 герц, стереодинамики, 5,000 mAh аккумулятор со скоростью зарядки 33W, камера хоть и стоит на 108 мегапикселей от компании Samsung, фотографии по качеству не отличаются от 64 мегапиксельной линзы от Sony на Poco X3.

Имеются также и рисковые парни, которые могут позволить себе сыграть в русскую рулетку и заказать NVIDIA RTX 2060 Super 8 Гб от JieShuo

Это один из тех брендов, который собирает видеокарты из бывших в употреблении компонентов, перепаивает на новый платы, шлёпает своё охлаждение и отправляет на рынок, не сказать, что все товары убитые и нерабочие, но будем реалистами, шанс получить бракованный товар от таких брендов, выше чем от ASRock, Colorful или Yeston. А в целом предложение выглядит заманчиво, RTX 2060 Super за 13 тысяч рублей, учитывая что в большинстве игр она показывает результат на уровне RTX 3060.

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Будем внимательно следить за тем, в какую сторону пойдёт курс валют в последующие дни.