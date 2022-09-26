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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Курс доллара на Aliexpress опустился ниже 68 рублей
Пользователи мечтавшие наконец обновить свои гаджеты и видеоадаптеры выдохнули, цены на торговой площадке падают
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 MSI - цена идет к 30 тр
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

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  На рынке валют вновь преобладают панические настроения, связанные с возможной блокировкой цифровых долларов на биржевых счетах, в связи с возможными санкциями по причине начавшихся 23 сентября референдумами на территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Так как население начало активно продавать на бирже свои доллары находящиеся на различных брокерских счетах, в российских банка, и других цифровых кошельках, курсы американской валюты резко обвалились с 61 рубля 10 копеек до 56 рублей 70 копеек в моменте, на данный момент доллар торгуется на уровне 58 рублей 39 копеек. 

  Также это колебание курсов отразилось и на торговой площадке Aliexpress, где курс доллара к рублю на данный момент 67 рублей 41 копейка. Возможно ближайшие дни мы увидим дальнейшее снижение, но уже сейчас многие пользователи активно покупают различные компьютерные комплектующие и электронику. 

  Очень популярной стала видеокарта Yeston RTX3060 c 12 гигабайтами видеопамяти GDDR6 192 битной шиной

  Известный китайский вендор, являющийся официальным партнёром компании Nvidia. Компания производит видеокарты для зелёных уже давно, при этом в хорошем качестве, во всяком случае, сценария по типу Peladn либо 51risc можно не бояться. В целом модель RTX 3060 всем известна, имеется большой запас видеопамяти, приличная производительность для всех современных игр, и при этом достаточно холодная карта с которой справляется практически любое исполнение СО.

  Среди смартфонов неплохо смотрится бюджетник  Xiaomi Redmi Note 10 Pro на процессоре Snapdragon 732G

  По факту это прокаченная версия Poco X3 NFC, которого уже сложно найти в продаже. В Note 10 Pro помимо всех сильных сторон народного X3 NFC, имеется более приятная матрица Amoled, задняя крышка выполнена из закалённого стекла, что не может не радовать, и в добавок мы получаем полноценных 3 слота, 2 под Sim и 1 для карты памяти, в народном любимце мы ограничивались либо двумя Sim, либо одной Sim и картой памяти. В остальном всё идентично, 6.67 дюйма со скоростью развёртки 120 герц, стереодинамики, 5,000 mAh аккумулятор со скоростью зарядки 33W, камера хоть и стоит на 108 мегапикселей от компании Samsung, фотографии по качеству не отличаются от 64 мегапиксельной линзы от Sony на Poco X3.

  Имеются также и рисковые парни, которые могут позволить себе сыграть в русскую рулетку и заказать NVIDIA RTX 2060 Super 8 Гб от JieShuo

  Это один из тех брендов, который собирает видеокарты из бывших в употреблении компонентов, перепаивает на новый платы, шлёпает своё охлаждение и отправляет на рынок, не сказать, что все товары убитые и нерабочие, но будем реалистами, шанс получить бракованный товар от таких брендов, выше чем от ASRock, Colorful или Yeston. А в целом предложение выглядит заманчиво, RTX 2060 Super за 13 тысяч рублей, учитывая что в большинстве игр она показывает результат на уровне RTX 3060. 

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
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20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  Будем внимательно следить за тем, в какую сторону пойдёт курс валют в последующие дни.

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#nvidia #смартфоны #видеокарты #rtx #цены #aliexpess #доллар #курс
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