На торговой площадке Авито появляется всё больше объявлений с новинками от Nvidia, старт продаж которых ожидается в середине октября

Наверняка уже каждый активный пользователь компьютером, будь то дизайнер, геймер, айтишник или майнер в курсе, что компания Nvidia презентовала новое поколение флагманских графических адаптеров - RTX 4000, а точнее: RTX 4090 24GB, RTX 4080 16GB и RTX 4080 12GB. Презентовал новинки 20 сентября, но старт продаж объявлен на 12 октября 2022 года.

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Однако, уже на сегодняшний день на просторах торговой площадки Авито уже имеются продавцы готовые предложить данные товары в различных исполнениях

Естественно наши предприниматели не могут предложить новенькую Nvidia GeForce RTX 4090 прямо здесь и сейчас, беря деньги просто за то, что закажут её и отправят вам, плюс ко всему в такие моменты находится масса мошенников, которые собирают деньги и испаряются как карандаши в Тёмном Рыцаре.

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А вместе с ними и кровно заработанные. Предложения начинаются от 120,000 рублей. В интернет магазине США "NewEgg" новинки размещены по ценам от 1,599 долларов в исполнениях MSI и Gigabyte, какая цена будет у официальных дилеров в России пока неизвестно, остаётся только ждать, когда они будут размещены в каталогах отечественных ритейлеров.