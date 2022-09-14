Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Остались сутки до перехода Ethereum на Proof of Stake
Какие варианты развития событий могут ожидать проект после долгожданного обновления сети
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

реклама

  Время идёт, чуть более суток осталось майнерам на видеокартах получать сверхдоходы, а далее очередной майнинг-бум останется в воспоминаниях и заголовках архивных статей. Это событие для многих геймеров сравнимо с Новогодней ночью, не хватает только поздравления президента и большой кастрюли с оливье. Чего можно ожидать после перехода на алгоритм Proof of Stake в отношении рынка криптовалют.

  С одной стороны удачное слияние должно дать серьезный толчок к росту второй по капитализации цифровой монеты, в конце концов этого события ждали годами, и оно будет означать, что команда уверенно движется согласно плану, в добавок, закрывая сразу вопрос с Американскими претензиями в сфере энергетики, экологии, с обновлённой сеть можно будет не бояться никаких истерик "Зелёных", что в свою очередь также делает вложения инвесторов безопаснее. Еще одним фактором к росту в долгосрочной перспективе может стать сам механизм стейкинга монет, то есть при хороших доходах от удержаний монет на кошельках, инвесторы будут стремиться всё больше накапливать монет на своих счетах, с расчётом получать больше монет от стейкинга. Если на данный момент майнеры в большинстве своём стараются обналичить получаемые монеты, либо перевести их в другие активы, тем самым создавая давление на бирже со стороны продавцов, то теперь большая часть монет будет оседать на кошельках валидаторов. Тем более даже после слияния, ближайшие пол года или год клиенты поместившие свои активы в стейкинг не смогут их вывести оттуда.

  С другой стороны, если вдруг доходность с этого же стейкинга будет настолько ничтожна, что инвесторы начнут сомневаться в разумности заморозки своих активов в данном проекте, то уже позже может последовать обрушение данного актива. Также многих может разочаровать отсутствие каких-либо серьезных улучшений в работе самой сети, а именно не самые дешевые комиссии за транзакции и не самая быстрая скорость обработки операций. 

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  Что произойдёт по факту узнаем только в ближайшее будущее, а пока стоит запастись попкорном и понаблюдать, будем внимательно следить за происходящем.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#майнинг #криптовалюта #ethereum #eth #proof of stake
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчики Эфира назвали дату отказа от майнинга на видеокартах – осталось чуть больше суток
Bitcoin упал на 2,000 долларов в течение 2 часов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство истребителя F-35 снова остановлено - в нем нашли деталь, сделанную в Китае
178
Google запустила таймер обратного отсчёта до слияния Ethereum
9
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит всего 25 000 рублей
14
Сервисы Яндекса перешли в собственность компании VK, поисковик сменил свой адрес и изменил дизайн
10
Эфир замер в ожидании блокировки майнинга, а эксперты ожидают большого ралли Биткоина
12
Российские геймеры переходят на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 2060S вышла на 1 место по продажам
18
«Око Саурона» снова не дает спать жителям Нижегородской области
2
Новое поколение RTX 4000 вынудит покупателей обновить заодно и блок питания
38
Анонимные криптовалюты под угрозой исчезновения – Monero, Shiba Inu и Dogecoin могут быть удалены
3
Китайскую компанию Netac «подловили» на замене контроллера и памяти в SSD на более дешевые
28
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
298
В этом году должно выйти дополнение к игре The Witcher 3
3
Разработчики Эфира назвали дату отказа от майнинга на видеокартах – осталось чуть больше суток
20
«Яндекс» объявил о закрытии сделки с VK по продаже «Дзена» и «Новостей»
3
Россияне назвали бренды, по которым скучают больше всего – IKEA, Coca-Cola и другие
15
Трейлер новой «Русалочки» от Disney на YouTube получил 1,2 млн дизлайков
43
Инсайдер раскрыл даты выхода всех основных видеокарт RTX 4000 и перечислил их характеристики
15
GeForce RTX 4090 могут выпустить в конце октября и RTX 4080 спустя месяц
+
Электровелосипед Eleglide Tankroll с толстыми шинами имеет запас хода 70 км и мощность 740 Вт
4
Граждане РФ требуют с Sony 280 миллионов рублей за блокировку игр на приставках PlayStation 4/5
5

Популярные статьи

5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
26
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 4
16
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
44
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
63
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
1
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
2
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
+

Сейчас обсуждают

Kasyan
07:57
Так я не понял, ведь 7 нм (Intel 4) лучше 3 нм TSMC, мне тут один синебой доказывал! Так какого хрена они хотят N3E TSMC?! lol
Intel не помешает Apple стать первым клиентом TSMC на техпроцесс N3E
NOFX
07:44
Типо мы им такие даем деньги,а они такие-неее! Умно. Яснопонятно.
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
ledsscp7
07:44
Хохол - это бешеная собака, которую нужно усыпить и закопать.
Показаны фотографии строящегося завода по производству БПЛА Bayraktar в Украине
G1wzz
07:43
Ну так а ты как хотел, сейчас процы если снять лимиты под 180-200 ватт жрут в макс нагрузке)
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
Расул Халилов
07:40
Это так не работает. Для этого акционеры интел должны согласиться продать компанию за копейки. Интел сейчас сильно недооценена. Да и кто согласится в качестве оплаты брать акции нвидия, которые сейчас...
NVIDIA не исключает, что может поручить выпуск своих чипов Intel
Игорь Меркулов
07:40
Практически всё тоже самое недавно купил, вышло 55к, только я 3060 взял за 28.
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
Алексей Мальцев
07:34
Обожаю когда русня хейтит доллар посредством американской интеллектуальной собственности.
Почему рубль дорожает, когда курс упадёт, и почему дешёвый доллар – это плохо для экономики РФ
amx
07:31
Согласен. Буржуазная пропаганда во всем мире (внедренная в т.ч. в систему образования) за последние 50-70 лет (и в особенности после падения СССР и Восточного блока) сделала всё, чтобы у 90% обывател...
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Konstantin_by
07:31
В свое время купил в 2018 году RX580 Sapphire 8GB за 340$ бакинских из США. Далее карта пару месяцев помайнила, на андервольте при 120 вватах и 50 градусов. Отработала 120$. Дальше верой и правдой слу...
Ищем скрытый потенциал на видеокарте Radeon RX 6700 XT – почему 12 Гб бесполезны в современных играх
hendehog
07:24
Всё правильно - RTX версия карт для Гвинта.
В этом году должно выйти дополнение к игре The Witcher 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем