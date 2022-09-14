Какие варианты развития событий могут ожидать проект после долгожданного обновления сети

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Время идёт, чуть более суток осталось майнерам на видеокартах получать сверхдоходы, а далее очередной майнинг-бум останется в воспоминаниях и заголовках архивных статей. Это событие для многих геймеров сравнимо с Новогодней ночью, не хватает только поздравления президента и большой кастрюли с оливье. Чего можно ожидать после перехода на алгоритм Proof of Stake в отношении рынка криптовалют.

С одной стороны удачное слияние должно дать серьезный толчок к росту второй по капитализации цифровой монеты, в конце концов этого события ждали годами, и оно будет означать, что команда уверенно движется согласно плану, в добавок, закрывая сразу вопрос с Американскими претензиями в сфере энергетики, экологии, с обновлённой сеть можно будет не бояться никаких истерик "Зелёных", что в свою очередь также делает вложения инвесторов безопаснее. Еще одним фактором к росту в долгосрочной перспективе может стать сам механизм стейкинга монет, то есть при хороших доходах от удержаний монет на кошельках, инвесторы будут стремиться всё больше накапливать монет на своих счетах, с расчётом получать больше монет от стейкинга. Если на данный момент майнеры в большинстве своём стараются обналичить получаемые монеты, либо перевести их в другие активы, тем самым создавая давление на бирже со стороны продавцов, то теперь большая часть монет будет оседать на кошельках валидаторов. Тем более даже после слияния, ближайшие пол года или год клиенты поместившие свои активы в стейкинг не смогут их вывести оттуда.

С другой стороны, если вдруг доходность с этого же стейкинга будет настолько ничтожна, что инвесторы начнут сомневаться в разумности заморозки своих активов в данном проекте, то уже позже может последовать обрушение данного актива. Также многих может разочаровать отсутствие каких-либо серьезных улучшений в работе самой сети, а именно не самые дешевые комиссии за транзакции и не самая быстрая скорость обработки операций.

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Что произойдёт по факту узнаем только в ближайшее будущее, а пока стоит запастись попкорном и понаблюдать, будем внимательно следить за происходящем.