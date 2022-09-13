После выхода отчётов по инфляции в США, все рынки включая криптовалютный ощутили на себе панику инвесторов

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Бюро трудовой статистики Соединенных Штатов опубликовала сегодня опубликовало отчет по потребительским ценам за август, в связи с тем, что результаты оказались негативнее прогнозируемых, рынки отреагировали резким падением. По результатам отчетов индекс потребительских цен составил 8.3%, учитывая июльские цифры в 8.5%, однозначно, инфляция снизилась, но после предыдущего повышения процентных ставок на 75 базисных пунктов инвесторы ожидали более существенного снижения инфляции. Различные аналитические компании и фонды прогнозировали снижение данного показателя до отметки в 8.1%, а так как этого не случилось, Федеральной Резервной Системе придётся повышать ключевую ставку также сурово, на 75 базисных пунктов, либо даже еще больше.

Всё это только подтверждает, что ФРС не в состоянии справиться с инфляцией не навредив всей экономике, то есть опасения очередного коллапса на рынках. Именно поэтому инвесторы вновь занялись распродажей своих активов. За последние сутки первая криптовалюта потеряла порядка 10% от стоимости, опустившись до 20,800 долларов за монету, 10% потерял и проект Виталика Бутерина, цена упала до 1,580 долларов за токен. Напомним, до перехода Ethereum на новый алгоритм работы остается мене двух суток, согласно отсчету с сайта nicehash, это может послужить стимулом роста для рынка криптовалют в ближайшие дни. Серьезно просел и индекс S&P500, потеряв более 3% за последние сутки.

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Ближайшее время стоит ожидать очередного заседания ФРС, которое назначено на 21 сентября 2022 года.