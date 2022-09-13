Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Bitcoin упал на 2,000 долларов в течение 2 часов
После выхода отчётов по инфляции в США, все рынки включая криптовалютный ощутили на себе панику инвесторов
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

реклама

  Бюро трудовой статистики Соединенных Штатов опубликовала сегодня опубликовало отчет по потребительским ценам за август, в связи с тем, что результаты оказались негативнее прогнозируемых, рынки отреагировали резким падением. По результатам отчетов индекс потребительских цен составил 8.3%, учитывая июльские цифры в 8.5%, однозначно, инфляция снизилась, но после предыдущего повышения процентных ставок на 75 базисных пунктов инвесторы ожидали более существенного снижения инфляции. Различные аналитические компании и фонды прогнозировали снижение данного показателя до отметки в 8.1%, а так как этого не случилось, Федеральной Резервной Системе придётся повышать ключевую ставку также сурово, на 75 базисных пунктов, либо даже еще больше.

  Всё это только подтверждает, что ФРС не в состоянии справиться с инфляцией не навредив всей экономике, то есть опасения очередного коллапса на рынках. Именно поэтому инвесторы вновь занялись распродажей своих активов. За последние сутки первая криптовалюта потеряла порядка 10% от стоимости, опустившись до 20,800 долларов за монету, 10% потерял и проект Виталика Бутерина, цена упала до 1,580 долларов за токен. Напомним, до перехода Ethereum на новый алгоритм работы остается мене двух суток, согласно отсчету с сайта nicehash, это может послужить стимулом роста для рынка криптовалют в ближайшие дни. Серьезно просел и индекс S&P500, потеряв более 3% за последние сутки.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  Ближайшее время стоит ожидать очередного заседания ФРС, которое назначено на 21 сентября 2022 года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюта #ethereum #bitcoin #рынок #курс #цена #инфляция #s&amp;p500
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Цены на видеокарты приблизились к рекомендованным в России
Криптомайнеры угрожают климатическим целям США и плану достижения углеродной нейтральности
Популярность запроса «Купить биткоины» достигла в Google двухлетнего минимума
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Показаны фотографии строящегося завода по производству БПЛА Bayraktar в Украине
195
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
72
Производство истребителя F-35 снова остановлено - в нем нашли деталь, сделанную в Китае
178
Из двух обнаруженных экзопланет одна может быть обитаемой
6
Google запустила таймер обратного отсчёта до слияния Ethereum
6
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит всего 25 000 рублей
14
Эфир замер в ожидании блокировки майнинга, а эксперты ожидают большого ралли Биткоина
11
Инсайдер раскрыл дату выхода двух новых видеокарт Nvidia
+
Сервисы Яндекса перешли в собственность компании VK, поисковик сменил свой адрес и изменил дизайн
8
Российские геймеры переходят на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 2060S вышла на 1 место по продажам
18
Xiaomi в 2024 году выпустит свой первый электромобиль
1
«Око Саурона» снова не дает спать жителям Нижегородской области
2
Новое поколение RTX 4000 вынудит покупателей обновить заодно и блок питания
38
Китайскую компанию Netac «подловили» на замене контроллера и памяти в SSD на более дешевые
25
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
450
В Беларуси разработали и показали прототип первого спортивного электрокара: до 70 км/ч за 6 секунд
7
Radeon RX 7000 повысит производительность на ватт более чем на 50% по сравнению с RDNA 2
124
NASA планирует закупить скафандры для полета на Луну по цене современного "замка"
7
Россияне назвали бренды, по которым скучают больше всего – IKEA, Coca-Cola и другие
15
«Яндекс» объявил о закрытии сделки с VK по продаже «Дзена» и «Новостей»
3

Популярные статьи

ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов
214
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 4
16
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
36
5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
13
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
1
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
17

Сейчас обсуждают

Sergej V
19:39
под твёрдым!
6-ядерный AMD Ryzen 5 7600X догнал 10-ядерный Intel Core i5-12600K в арифметическом тесте SiSoftware
wwr222
19:39
Так пилят же видосы с выводами : не греицца!" А на СО без слез не глянешь.
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
A224
19:37
блин я что-то читают как-то по диагонали "показатель не очень хорошей работы СО" а там другое... ну так температуру тоже надо смотреть и потребление. если ты видишь что температура "детская" а частота...
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
Manager
19:37
ФСБ ?!?!? Прогресс легко останавливается и поворачивается назад. Территория между РФ и Польшей тому пример. Нужна реализация всех пунктов плана.
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Вежливый_B_Hornet
19:36
У россиян на Херсонском направлении больше нет возможности снабжать свои войска Оккупанты не могут доставить ни продовольствие, ни боекомплекты, ни горюче-смазочные материал срочно мобилизация на про...
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Вежливый_B_Hornet
19:33
на пункте 1 раха уже обосралась. так как попала в тэц а не зеленского. все можно расходится
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
DogEatDog
19:33
давайте, давайте, мы ждём этого события уже несколько лет
Разработчики Эфира назвали дату отказа от майнинга на видеокартах – осталось чуть больше суток
wwr222
19:33
Это от версии проги еще зависит. Более ранние грели сильнее. А куб, бублик или "замкнутый глист" - второстепенно.
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
Вежливый_B_Hornet
19:32
в одесе жгло фсб пытаясь раскачать ситуацию. рязанский сахар. ты пиздишь и у вас много таких пиздаболов. ты не записался добровольцем. почему не появились до сейчас. прогресс нельзя остановить и повер...
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
AlFajr
19:32
Сделал то же самое. Взял на али 5600x за 11.900. Сейчас на нем, 4.6 по всем ядрам, ОЗУ Крушиал Баллистикс на Micron E-Die, апнул с помощью друга до 4к "МХз", мать - прошитая Гигабайт B450 Aorus M. Все...
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем