GeForce GTX 1080 Ti противопоставили видеокартам RTX 2060 Super, RTX 3060 и AMD RX 5700 XT

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Всё чаще мы задаёмся вопросом "А как долго будет актуальна данная видеокарта и стоит ли вообще обращать внимание на флагманские модели, если можно взять что-то из бюджетного сегмента и играть в любые игры уже сейчас?" В погоне за ответами на данные вопросы, команда тестировщиков Techspot провела сравнение флагманской на 2017 год GTX 1080 Ti и более современных RTX 2060 Super, Radeon RX 5700 XT и RTX 3060. На что способно ультимативное решение спустя 5 лет.

Тесты проводились в сочетании с процессором Ryzen 7 5800X3D с 32 гигабайтами DDR4 памяти на частоте 3200 МГц. Разрешения во всех игры выставлялись на FullHD и QuadHD. Настройки графики средние.

И как мы видим по игре CyberPunk 2077, старушка Pascal уступает более современным моделям бюджетного сегмента, но при этом позволяет играть с приличным фреймрейтом и получая удовольствие от процесса.

Если судить по онлайн проектами по типу War Thunder, то устаревший флагман порой может даже обходить по количеству кадров в секунду более современных конкурентов.

Также отлично себя показала 1080 Ti в God of War обойдя по производительности RX 5700 XT и RTX 2060 Super и показав результат на уровне RTX 3060 в разрешении FullHD, а в QuadHD так вообще обошел конкурента из 3000-ой линейки.

По итогу можно уверенно сказать, что если большинству геймеров уже начинает нахватать той же GTX 1060 с её 6 гигабайтами видеопамяти и они уже сталкиваются с необходимостью скручивать настройки до самого минимума, что кстати не во всех проектах гарантирует стабильные 40 кадров в секунду, то обладателям GTX 1080 Ti c их 11 ГБ видеопамяти в принципе нет повода даже сейчас беспокоиться об актуальности своей видеокарты, так как она может показывать результаты уровня современных RTX 3060. По итогу, флагманское решение даже спустя 5 лет со старта продаж является отличным игровым решением, вопрос только в том, как вы его обслуживаете и каком оно состоянии, понятное дело, при каких либо проблемах в работе, менять видеокарту придется, но если всё хорошо, то GTX 1080 Ti вас может радовать еще долго.

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Другое дело стоит ли покупать подобное решение? При условии того, что вы тот самый владелец GTX 1060, лучше конечно приобрести современную RTX 3060, нежели покупать старушку Pascal, исключением может стать только какое-то надежное и выгодное предложение.