Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Команда Techspot провела сравнение между флагманом 2017 года и более современными моделями
GeForce GTX 1080 Ti противопоставили видеокартам RTX 2060 Super, RTX 3060 и AMD RX 5700 XT
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

реклама

  Всё чаще мы задаёмся вопросом "А как долго будет актуальна данная видеокарта и стоит ли вообще обращать внимание на флагманские модели, если можно взять что-то из бюджетного сегмента и играть в любые игры уже сейчас?" В погоне за ответами на данные вопросы, команда тестировщиков Techspot провела сравнение флагманской на 2017 год GTX 1080 Ti и более современных RTX 2060 Super, Radeon RX 5700 XT и RTX 3060. На что способно ультимативное решение спустя 5 лет. 

  Тесты проводились в сочетании с процессором Ryzen 7 5800X3D с 32 гигабайтами DDR4 памяти на частоте 3200 МГц. Разрешения во всех игры выставлялись на FullHD и QuadHD. Настройки графики средние.

  И как мы видим по игре CyberPunk 2077, старушка Pascal уступает более современным моделям бюджетного сегмента, но при этом позволяет играть с приличным фреймрейтом и получая удовольствие от процесса. 

  Если судить по онлайн проектами по типу War Thunder, то устаревший флагман порой может даже обходить по количеству кадров в секунду более современных конкурентов. 

  Также отлично себя показала 1080 Ti в God of War обойдя по производительности RX 5700 XT и RTX 2060 Super и показав результат на уровне RTX 3060 в разрешении FullHD, а в QuadHD так вообще обошел конкурента из 3000-ой линейки. 

  По итогу можно уверенно сказать, что если большинству геймеров уже начинает нахватать той же GTX 1060 с её 6 гигабайтами видеопамяти и они уже сталкиваются с необходимостью скручивать настройки до самого минимума, что кстати не во всех проектах гарантирует стабильные 40 кадров в секунду, то обладателям GTX 1080 Ti c их 11 ГБ видеопамяти в принципе нет повода даже сейчас беспокоиться об актуальности своей видеокарты, так как она может показывать результаты уровня современных RTX 3060. По итогу, флагманское решение даже спустя 5 лет со старта продаж является отличным игровым решением, вопрос только в том, как вы его обслуживаете и каком оно состоянии, понятное дело, при каких либо проблемах в работе, менять видеокарту придется, но если всё хорошо, то GTX 1080 Ti вас может радовать еще долго.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  Другое дело стоит ли покупать подобное решение? При условии того, что вы тот самый владелец GTX 1060, лучше конечно приобрести современную RTX 3060, нежели покупать старушку Pascal, исключением может стать только какое-то надежное и выгодное предложение. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #видеокарты #игры #radeon #rtx #тесты #gtx #производительность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

6-ядерный AMD Ryzen 5 7600X догнал 10-ядерный Intel Core i5-12600K в арифметическом тесте SiSoftware
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Показаны фотографии строящегося завода по производству БПЛА Bayraktar в Украине
195
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
72
Производство истребителя F-35 снова остановлено - в нем нашли деталь, сделанную в Китае
178
Из двух обнаруженных экзопланет одна может быть обитаемой
6
Google запустила таймер обратного отсчёта до слияния Ethereum
6
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит всего 25 000 рублей
14
Эфир замер в ожидании блокировки майнинга, а эксперты ожидают большого ралли Биткоина
11
Инсайдер раскрыл дату выхода двух новых видеокарт Nvidia
+
Российские геймеры переходят на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 2060S вышла на 1 место по продажам
18
Сервисы Яндекса перешли в собственность компании VK, поисковик сменил свой адрес и изменил дизайн
8
Xiaomi в 2024 году выпустит свой первый электромобиль
1
«Око Саурона» снова не дает спать жителям Нижегородской области
2
Новое поколение RTX 4000 вынудит покупателей обновить заодно и блок питания
38
Китайскую компанию Netac «подловили» на замене контроллера и памяти в SSD на более дешевые
25
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
419
В Беларуси разработали и показали прототип первого спортивного электрокара: до 70 км/ч за 6 секунд
6
Radeon RX 7000 повысит производительность на ватт более чем на 50% по сравнению с RDNA 2
124
NASA планирует закупить скафандры для полета на Луну по цене современного "замка"
7
Россияне назвали бренды, по которым скучают больше всего – IKEA, Coca-Cola и другие
15
«Яндекс» объявил о закрытии сделки с VK по продаже «Дзена» и «Новостей»
2

Популярные статьи

ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов
213
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 4
16
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
33
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
1
5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
8
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
4

Сейчас обсуждают

Listoman
18:10
Msrp 1999$ у них, любой товар, ввезённый по пи, у нас стоит ровно x2, поэтому 4000$ реальный ценник, если не будет дефицита)
Запуск NVIDIA RTX 4090 ожидается в октябре, RTX 4080 в ноябре, RTX 4070 в декабре, RTX 4060 в январе
Александр Поречный
18:09
3 трубки асхамер 4300 в турбобусте на 3600 райзене показывает 80 градусов а это чудо из статьи наверно все 85 будет.
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
VRoman
18:09
В случае с 3080 шина памяти разная. Автор же приписывает 256 бит для 16 и для 12ГБ, что ну очень маловероятно. Хотя один раз уже делали видюхи с разными по плотности чипами памяти.
Запуск NVIDIA RTX 4090 ожидается в октябре, RTX 4080 в ноябре, RTX 4070 в декабре, RTX 4060 в январе
Василий Сорокин
18:08
Я что то пруфов так и не увидел ))) И ты долбоеб сам понял что написал? как можно найти конфедициальную инфу если это конфедициально? или ты вообще мозгов не имеешь что даже элементарного не понимаешь...
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Вежливый_B_Hornet
18:04
будут. берешь смотришь какой самый дотационный регион рахи. потом ищешь инфу в блумберг о конфиденциальном прогнозе развития (точнее, конечно, падения) российской экономики, который был подготовлен д...
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Manager
18:03
1. Реализуемо и очень эффективно. Легитимный всенародно избранный президент Янукович - легимитизирует. 2. Работать стратегической авиацией с высоты более 11 км. 3. Необходимо 4. Заденет. Но надо быть ...
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Василий Сорокин
18:02
ок, значит гейукропы которые отвоевали какую то территорию и дальше пойдут и все отвоюют? я так понимаю? А если что то пойдет не так и русские этих педиков разобьют то ты переобуешься и придумаешь нов...
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Вежливый_B_Hornet
18:01
вата которая прикидывалась украинцами была. и видео такие есть. так что ниxyя у вас дaлбабебов не выйдет. как помогали Украине так и будут помогать.
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Вежливый_B_Hornet
17:59
да я помню как ты это в марте писал.
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Василий Сорокин
17:54
Что за поток фантазий ума лешенного. Возьмем амеров которые разбомбили югославию и поубивали мирных жителей ради демократии. Они так и писали что убивают ради демократии. И что у них сейчас какое то к...
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем