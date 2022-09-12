Что на самом деле из себя представляет китайский бренд Peladn и на чем именно экономия

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Рынок видеокарт заполняют видеоускорители от нового для российских пользователей вендора - Peladn, самой привлекательной чертой которого является - цена. На тестовый стенд к Виктору попали модели RTX 3080 на 3 вентилятора, RTX 3080 Turbo, соответственно с 1 турбиной и RTX 3060 Ti на 2 вентилятора.

Как показал его опыт работы с данными видеокартами, даже если вы приобрели абсолютно новый экземпляр, коробка в плёнке, со всеми пломбами на упаковке, на самой видеокарте, то у вас есть шанс получить под капотом уже активно пользованные компоненты, а это сам видеочип и весь комплект видеопамяти.

При разборе карты, под охлаждением оказалось огромное количество термопасты на видеочипе, возможно под этой пастой был максимально "ужаренный" графический процессор

На фото выше вы можете оценить состояние видеокарты под капотом, это модель Peladn RTX 3080 Turbo. Как заявлено, карточка абсолютно новая с завода, но при этом очевидно графический процессор был не первой свежести. Судя по всему сам бренд собирает свои товары из бывших в употреблении компонентов, по типу таких брендов jieshuo и Kllisre. Также в ходе теста у экземпляра RTX 3080 с 3 вентиляторами возникла проблема с контролем скорости вращения вертушек, охлаждение постоянно работает на максимум.

Те же болячки и у модели RTX 3060 Ti, бывший в употреблении графический процессор, бывшая в употреблении видеопамять, из плюсов можно отметить чипы от компании Samsung.

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Как заявляет автора канала Vik-off, основная претензия к вендору, это позиционирование своего бренда, как нового, просто не прорекламированного, народного производителя. Есть по факту сборщики и из Б/У компонентов, как вышеупомянутый jieshuo, тут всё ясно сразу, производитель не скрывает все нюансы своих товаров и человек может сразу понять на чем он экономит, здесь же такой же продукт, представлен как брендовый аналог без изъянов, но дешевле. Так что учитывайте все риски при покупке подобных решений.