На этот раз мы соберём игровую систему с компонентами от красного лагеря на Ryzen и Radeon

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За последнее время цены на комплектующие наконец приблизились к своим приемлемым отметкам, есть возможность собрать достойный игровой компьютер, который позволит запускать любые современные игры и получать при этом удовольствие от приличного FPS. Если буквально несколько месяцев назад мы могли купить за 50 тысяч рублей просто одну видеокарту и положить её на полку, то уже сегодня за эту сумму мы можем позволить себе целую систему, основанную на AM4.

Центральным процессором выступит давно знакомый, сбалансированный AMD Ryzen 5 5600G, имеющий 6 ядер, 12 потоков и частоту 3.9 ГГц

Оптимальное решение для игровой машины, которой должно хватить на все игры и еще на долгие годы вперёд.

В качестве материнской платы на сегодня выигрышно смотрится экземпляр ASUS TUF B450M PRO GAMING

Солидные радиаторы на цепях питания позволят разогнать процессор без переживаний, 4 слота под планки памяти, поддержка DDR4 c частотой до 3,466 МГц, в целом достойная модель за 6,235 рублей, к сожалению, при подборе более дорогих плат мы выбиваемся из нашего бюджета.

Кстати о памяти, 16 ГБ DDR4 Fury в аккурат с частотой 3,200 МГц, так как выше не поддерживается нашим процессором

В идеале конечно бы две планки, но, увы, мы вновь упираемся в бюджет.

Хорошее охлаждение - залог стабильной и долгосрочной работы комплектующих

6 тепловых трубок охлаждают без труда даже Xeon в разогнанном виде с вдвое большим TDP, данная башня вам позволит при смене процессора на более производительных 5800X или даже 5900X.

Накопителем был выбран недорогой NVMe от компании Wicgtyp объёмом 512 ГБ

Скорость конечно звёзд с неба не хватает, но за свои деньги, учитывая объём памяти, сложно его критиковать.

Самая дорогая часть нашей системы: конечно же видеокарта, к нашей сборке идеально подошла модель RX 6600 от вендора ASRock

С учетом скидки видеокарта обходится за 22,700 рублей. Сама RX 6600 всем хорошо известна, ранее в рейтинге "Цена за FPS" именно она и заняла первое место.

Блок питания будем использовать Aero White на 700W

Данный блок питания имеет сертификат 80PLUS, активную коррекцию коэффициента мощности, из технологий защиты в наличии OPP, OCP, OVP, UVP, SCP. Его мощности хватит и на более прожорливую систему, и выбор пал именно на данную модель, так как вопреки логике вариант на 600W стоит 4000 рублей.

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И вот за 50 тысяч мы получим достойный геймерский компьютер, на котором можно с удовольствием играть в любые проекты в FullHD на высоких настройках графики.