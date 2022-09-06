Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Рассматриваем, из чего можно собрать ПК за 50 тысяч рублей в сентябре 2022 года
На этот раз мы соберём игровую систему с компонентами от красного лагеря на Ryzen и Radeon
рекомендации
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

реклама

  За последнее время цены на комплектующие наконец приблизились к своим приемлемым отметкам, есть возможность собрать достойный игровой компьютер, который позволит запускать любые современные игры и получать при этом удовольствие от приличного FPS. Если буквально несколько месяцев назад мы могли купить за 50 тысяч рублей просто одну видеокарту и положить её на полку, то уже сегодня за эту сумму мы можем позволить себе целую систему, основанную на AM4. 

  Центральным процессором выступит давно знакомый, сбалансированный AMD Ryzen 5 5600G, имеющий 6 ядер, 12 потоков и частоту 3.9 ГГц

  Оптимальное решение для игровой машины, которой должно хватить на все игры и еще на долгие годы вперёд.

  В качестве материнской платы на сегодня выигрышно смотрится экземпляр ASUS TUF B450M PRO GAMING

  Солидные радиаторы на цепях питания позволят разогнать процессор без переживаний, 4 слота под планки памяти, поддержка DDR4 c частотой до 3,466 МГц, в целом достойная модель за 6,235 рублей, к сожалению, при подборе более дорогих плат мы выбиваемся из нашего бюджета.

  Кстати о памяти, 16 ГБ DDR4 Fury в аккурат с частотой 3,200 МГц, так как выше не поддерживается нашим процессором

  В идеале конечно бы две планки, но, увы, мы вновь упираемся в бюджет.

  Хорошее охлаждение - залог стабильной и долгосрочной работы комплектующих

  6 тепловых трубок охлаждают без труда даже Xeon в разогнанном виде с вдвое большим TDP, данная башня вам позволит при смене процессора на более производительных 5800X или даже 5900X.

  Накопителем был выбран недорогой NVMe от компании Wicgtyp объёмом 512 ГБ

  Скорость конечно звёзд с неба не хватает, но за свои деньги, учитывая объём памяти, сложно его критиковать.

  Самая дорогая часть нашей системы: конечно же видеокарта, к нашей сборке идеально подошла модель RX 6600 от вендора ASRock

  С учетом скидки видеокарта обходится за 22,700 рублей. Сама RX 6600 всем хорошо известна, ранее в рейтинге "Цена за FPS" именно она и заняла первое место.

Блок питания будем использовать Aero White на 700W

  Данный блок питания имеет сертификат 80PLUS, активную коррекцию коэффициента мощности, из технологий защиты в наличии OPP, OCP, OVP, UVP, SCP. Его мощности хватит и на более прожорливую систему, и выбор пал именно на данную модель, так как вопреки логике вариант на 600W стоит 4000 рублей.

рекомендации
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  И вот за 50 тысяч мы получим достойный геймерский компьютер, на котором можно с удовольствием играть в любые проекты в FullHD на высоких настройках графики.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #aliexpress #ryzen #игры #radeon #цены #компьютер #гейминг #сборка
4
Показать комментарии (4)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

5 сентября стартует распродажа на Aliexpress - на какие смартфоны стоит обратить внимание
14
NVIDIA избавляется от видеокарт текущего поколения – GeForce RTX 3080 Ti на BestBuy стоит 45 000р
14
Amazon с треском провалил старт самого дорогого сериала в истории за $470 млн
44
Китайский майнер купил видеокарту GeForce RTX 3080 на 20 Гб для добычи Эфира за 37 000 рублей
5
Держатели Эфира ожидают подорожания криптовалюты, а крупные майнеры заводят Биткоины на биржи
5
В сети появился ещё один тест процессора Intel Core i9-13900K
14
Как тебе такое, Геральт из Ривии – какую видеокарту купить для повторного прохождения The Witcher 3
19
RX 6600 стал победителем рейтинга "Цена за FPS" на 4 сентября 2022 года
18
Гиперзвуковой МиГ-41 сможет выполнять задачи в открытом космосе
35
Образец Core i9-13900K показал неоднозначные результаты в играх и вполне ожидаемые в тестах
100
Выбираем видеокарту NVIDIA правильно – 6 игровых моделей, которые стоят каждого потраченного рубля
7
Таблоиды Британии обсуждают падение цен в России и советуют жителям покупать путевки в теплые страны
158
Графические карты GeForce RTX 3080 20 ГБ появились в продаже по цене от 432 долларов
6
В Германии нейросеть создаст полнометражный фильм
1
Представлен автодом-гибрид, легко трансформирующийся в водный катамаран и обратно
5
Системные требования ролевого экшена Steelrising: для запуска понадобится RTX 2060
3
В сети появилась фотография видеокарты GeForce RTX 3090 SUPER с черным кулером
5
С 6 сентября криптовалютные биржи приостановят ввод и вывод ETH
11
Илон Маск проехался катком по Кольцу власти от Amazon
3
Инсайдер раскрыл характеристики печатных плат RTX 4080 и RTX 4090
4

Популярные статьи

Авито стало взымать плату с продавцов за просмотры объявлений
73
10 самых популярных SSD объемом 500-512 ГБ в сентябре 2022 года
15
Покупка брендового компьютера - плата за эксклюзивность и качество или...
66
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
45
Какой процессор я бы купил, если бы был миллионером – 5 CPU для продвинутых геймеров и оверклокеров
8
Главные игры сентября 2022 года
2
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 2
7

Сейчас обсуждают

Slow Mo
13:30
А на хрена плодить 3000 супер-пупер если остатки не распроданы
iGPU Raptor Lake догоняет AMD Vega 10 в тесте OpenGL
Абылай Ордабаев
13:29
Ни кто против природы не пошёл. Эльфы жили в лесах, где мало солнца только в сказках. Поэтому того чего не существует в реальной жизни может быть нелепым. Зато нелепо на полном серьезе обсуждать того ...
Amazon с треском провалил старт самого дорогого сериала в истории за $470 млн
ахахах
13:27
да понятно конечно это всё.Но война 3-я мировая идёт не на шутку щас и главное,чтоб она в ядерную не перерасла,а то всем каюк будет на планете
Российский китаец Evolute - отечественная фирма показала три новых электромобиля
Абылай Ордабаев
13:22
и почему?
Центробанк напечатал рекордное количество рублей, а инфляционные риски растут
Абылай Ордабаев
13:22
Много денега рублей это хорошо.
Центробанк напечатал рекордное количество рублей, а инфляционные риски растут
ахахах
13:20
ты много индейцев видел на украине,пиндосы только координаты целей вводят в ракеты,а жмут хохлы на красную кнопку,они ж там у них в качестве мяса щас
Российский китаец Evolute - отечественная фирма показала три новых электромобиля
Абылай Ордабаев
13:18
Ты забыл ещё написать слово "дебил". Обычно ты обширно используешь в своем лексиконе два слова - это "гавно" и "дебил".
Российский китаец Evolute - отечественная фирма показала три новых электромобиля
Абылай Ордабаев
13:16
да их и добивать не придется они сами себя санкционным бумерангом добьют
Российский китаец Evolute - отечественная фирма показала три новых электромобиля
Stupid Miner
13:14
Ну если ты интелбой и отбитая глупая скотина , то дизлайки заслуженные .
Российский китаец Evolute - отечественная фирма показала три новых электромобиля
Bratken
13:13
Раньше было 10 бесплатных объявлений в разделе с компами, а теперь 5. Фигово, когда старье распродаешь или просто энтропия так сошлась, что разом кучу продать надо
Авито стало взымать плату с продавцов за просмотры объявлений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем