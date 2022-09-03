В преддверии глобальных изменений в индустрии майнинга российские ритейлеры начали снижать цены на видеоадаптеры

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Спустя долгое время, наконец, отечественные магазины продолжают снижать цены на свои видеоадаптеры. И тут либо Дженсен Хуанг - президент и главный исполнительный директор компании NVIDIA не обманул, сказав что планируется снижать цены в сентябре для избавления запасов на складах, либо ритейлеры наконец почуяли, что Бутерин и его команда на этот раз не блефуют с переходом Ethereum на алгоритм работы Proof of Stake, что в свою очередь уничтожит доходы майнеров, а покупки очередных видеокарт сделает бессмысленным.

Так или иначе нам важен результат, мы вновь сдвинулись с мёртвой точки и видеоускорители от зелёного лагеря стали доступнее, к примеру: младший флагман в лице Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3080 Turbo 10 GB можно приобрести за 76,990 рублей.

И тут сразу же стоит отметить, что само исполнение одно из худших, оно горячее других вариантов, 1 кулер турбинного типа шумит неимоверно, но и не без плюсов, корпус сам по себе прикрыт со всех сторон, и весь воздух с вентилятора проходит через радиатор и выходит с торца видеокарты, тем самым он не остается внутри корпуса ПК, само исполнение компактное, подойдёт практически в любой системник.

Могу с уверенностью сказать про модель GTX 1080 Turbo, правда от вендора Asus, несмотря на шум, служит верой и правдой знакомому уже 5-ый год, и никаких проблем не возникает. Обслуживалась всего два раза, температуры конечно выше других исполнений, однако никаких поломок более чем за 4 года не произошло, возможно и 3000-ая линейка в этом плане не подведёт.

Также снизилась цена на Palit Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Dual

Хорошо всем знакомая модель, одна из самых востребованных среди майнеров, потерял в цене 3 тысячи рублей, долгое время цена держалась на уровне 45,990 рублей. Скромно, но всё же. Самое простое исполнение среди 3060 Ti, не самый массивный радиатор, но с охлаждением данной модели справляется.

И наконец вновь ниже 30 тысяч рублей можно приобрести Nvidia GeForce RTX 3050

В том же исполнении Palit Dual, это самое бюджетное решение от Nvidia, которое позволит играть с лучами и DLSS, однако не на максимальных настройках графики в некоторых требовательных играх.

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Будем следить как себя поведёт рынок в сентябре, осень обещает быть полной сюрпризов.