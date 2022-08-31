Аналитическая компания Jon Peddie ResearchJon опубликовала отчет по рынку графических ускорителей

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Уже ни для кого не секрет, что Nvidia столкнулась с резким падением продаж своих графических процессоров во втором квартале года, и масштаб снижения по сравнению с предыдущим кварталом было существенным. Но дело было не только в Nvidia: общие поставки дискретных видеокарт для настольных ПК во втором квартале достигли двухлетнего минимума. Последний отчет JPR (Jon Peddie ResearchJon) об индустрии графических ускорителей является болезненным чтением для всех участников, особенно для зеленой компании. В этом году на рынке наблюдается падение спроса после очередного майнинг бума, а нестабильная экономика с растущей инфляцией усугубляет ситуацию.

JPR обнаружил, что во II квартале продали 84 миллиона видеоускорителей, что почти на 15% меньше показателей I квартала. Если посмотреть на три компании по производству графических процессоров по отдельности, поставки красного лагеря снизились на 7,6%, компания Intel сократила на 9,8%, а Nvidia на целых 25,7%. Показатели были еще хуже для дискретных видеокарт. Отгрузки в этой области сократились на 22,6% последовательно во втором квартале до примерно 10,37 млн единиц, что является самым низким показателем с II квартала 2020 года.



Что касается рынка в общем, Intel с ее интегрированной графикой по-прежнему лидирует, увеличив свою долю до 60%, поднявшись на 2%. Nvidia потеряла 3,15% сократив свою долю до 18%, что позволило AMD обогнать ее с ростом до 20%. Также большинство производителей полупроводников прогнозируют продолжение этой тенденции в ближайшие месяцы.





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Последние финансовые результаты Nvidia показали, что ее доход от игр снизился более чем на один миллиард долларов в годовом исчислении, поэтому результаты недавнего отчета не стали неожиданностью. Компания отчаянно пыталась избавиться от избыточных запасов RTX 3000 до прибытия Lovelace, снизив цены на карты, но, как сообщается, это не сработало так, как ожидалось. Кажется, решение команды зеленых состоит в том, чтобы еще больше сократить их количество в сентябре. Будет ли это работать, может зависеть от того, насколько дешевле Nvidia сделает свои графические процессоры.