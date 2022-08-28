Джером Пауэлл намерен и дальше ужесточать кредитную политику несмотря на ослабление экономики США

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В очередной раз Федеральная Резервная Система ударила по всем рынкам, упали индексы S&P500 и Nasdaq, но еще больнее ощутил удар рынок криптовалют. Bitcoin за сутки потерял порядка 2,000 долларов в стоимости, упав до 19,800 долларов США за 1 монету. Если кратко, то в пятницу Джером Пауэлл - Председатель ФРС США заявил, что регулятор будет и дальше жестко повышать ключевую процентную ставку, так как борьба с инфляцией является наиболее приоритетной на данный момент времени. Также Пауэлл объяснил, что не забывает о замедлении экономики, но проблема инфляции куда опаснее.

Причиной такого резкого падения стали рухнувшие надежды инвесторов, после предыдущего отчёта, на котором наконец появились нотки позитива с небольшим снижением инфляции до 8.5% в годовом выражении. На данном позитиве акционеры поверили, что можно ожидать менее жесткой кредитной политики от ФРС, и в какой-то период мы наблюдали рост Bitcoin до 25,200 долларов, но последнее выступление Пауэлла опустило всех с небес на землю.

Уже 21 сентября пройдёт очередное заседание Федеральной Резервной Системы США, на котором будет озвучено на сколько пунктов повысится ключевая процентная ставка. На сегодня большинство инвесторов закладывают повышение ставки на 75 базисных пунктов, повышение на 50 б. п. уже кажется крайне оптимистичным.

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Если брать отдельно криптовалютный рынок, на нём может позитивно отразиться успешный переход проекта Ethereum на алгоритм Proof of Stake. Дело в том, что ETH имеет достаточный вес, что бы его успехи и неудачи влияли на весь рынок криптовалют, это мы замечали уже не раз, так что сентябрь обещает быть интересным.