Одна из популярнейших настольных игр в ближайшие годы порадует мир новым внешним видом и дополнительными фишками

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В рамках своего потока Wizards Presents Wizards of the Coast представила виртуальную настольную игру, которая находится на ранней стадии разработки, прекрасно отражающая настольный опыт, используя Unreal Engine 5, чтобы он выглядел шедеврально, в настоящее время проект называется D&D Digita. Пользователи смогут сами создавать трехмерные ландшафты, наполненные их любимыми декорациями, которые можно перемещать так же, как и физические версии. Персонажи также будут представлены с редактируемыми функциями.

Wizards сообщило, что будет выпускать заранее подготовленные среды и кампании в виде игровых наборов. Затем уже игроки смогут сами использовать эти активы для своих собственных творений и сценариев. D&D Digital также будет работать с существующими виртуальными инструментами D&D Beyond и будущим сводом базовых правил.

Видео демонстрирует немного из того, что представлено в магазине: виртуальный бросок костей, полоски здоровья героев и один из самых интересных элементов, отображение измерений при движении персонаже, аспект настольных игр, который зачастую приводит ко многим спорам. Большое внимание уделяется механике камеры, называемой наклоном и сдвигом. Это дает пользователям эффект того, что они играют на виртуальном столе с миниатюрами, а не в настоящую видеоигру, такую как, например: Planescape:Torment.

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D&D Digital пока еще находится на ранней стадии разработки, поэтому придётся подождать некоторое время, прежде чем мы сможем лично оценить виртуальный настольный опыт Wizards. Стоит ожидать даты выхода вместе со следующим крупным обновлением правил D&D, которое запланировано в 2024 году. Будет интересно посмотреть как это будет реализовано в конечном продукте.