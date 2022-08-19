Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Подземелья и Драконы разрабатываются на Unreal Engine 5
Одна из популярнейших настольных игр в ближайшие годы порадует мир новым внешним видом и дополнительными фишками
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

реклама

  В рамках своего потока Wizards Presents Wizards of the Coast представила виртуальную настольную игру, которая находится на ранней стадии разработки, прекрасно отражающая настольный опыт, используя Unreal Engine 5, чтобы он выглядел шедеврально, в настоящее время проект называется D&D Digita. Пользователи смогут сами создавать трехмерные ландшафты, наполненные их любимыми декорациями, которые можно перемещать так же, как и физические версии. Персонажи также будут представлены с редактируемыми функциями.

  Wizards сообщило, что будет выпускать заранее подготовленные среды и кампании в виде игровых наборов. Затем уже игроки смогут сами использовать эти активы для своих собственных творений и сценариев. D&D Digital также будет работать с существующими виртуальными инструментами D&D Beyond и будущим сводом базовых правил.

  Видео демонстрирует немного из того, что представлено в магазине: виртуальный бросок костей, полоски здоровья героев и один из самых интересных элементов, отображение измерений при движении персонаже, аспект настольных игр, который зачастую приводит ко многим спорам. Большое внимание уделяется механике камеры, называемой наклоном и сдвигом. Это дает пользователям эффект того, что они играют на виртуальном столе с миниатюрами, а не в настоящую видеоигру, такую как, например: Planescape:Torment.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  D&D Digital пока еще находится на ранней стадии разработки, поэтому придётся подождать некоторое время, прежде чем мы сможем лично оценить виртуальный настольный опыт Wizards. Стоит ожидать даты выхода вместе со следующим крупным обновлением правил D&D, которое запланировано в 2024 году. Будет интересно посмотреть как это будет реализовано в конечном продукте.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игра #unreal engine 5 #развлечения #dungeons and dragons #виртуальный мир #настольная
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Игру Stray про приключения рыжего котика в кибер-городе взломали в день выхода
По волнам моей памяти: жестко и жестоко накажем злодеев вместе с Manhunt
Microsoft предлагает обучать автономных дронов в виртуальном мире
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Специалисты Microsoft выяснили, почему песня Rhythm Nation ломает ноутбуки на Windows
16
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
79
На рынке видеокарт без изменений: флагманские чипы дешевеют, а бюджетные дорожают
7
Ученые поделились предполагаемым "графиком" исчезновения жизни на Голубой планете
13
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 игровых моделей на любой вкус и кошелёк
1
Врач из российской глубинки занимался незаконной добычей криптовалют на рабочем месте
11
Биткоин и Эфир резко обвалились на фоне негативных прогнозов падения экономики США и политики ФРС
16
Эксперты советуют продавать Эфир – какая криптовалюта подходит для пенсионных накоплений
14
Обновление 9.2 для World of Tanks Blitz доступно к загрузке
2
Итальянский металлург пожаловался, что его счет за электроэнергию вырос за год на 520%
8
В сеть попало изображение процессора Ryzen 7 7700X
24
Результаты тестирования системы с видеокартой Intel Arc A580 появились в базе данных бенчмарка AotS
2
Можно ли играть в актуальные игры на видеокарте 12-летней давности – тестируем GeForce GTX 570
12
Watch Dogs: Legion уже на торрентах – какую видеокарту купить для необычного шутера с открытым миром
10
Какой процессор купить, если Intel уже надоел, а денег мало – 6 игровых CPU AMD для любого кошелька
19
Отечественные хакеры выложили исходники тестовой «народной» версии Diablo III Reaper of Souls
5
«Мы за инклюзивность и разнообразие»: популярный мод-портал объяснил, почему забанил моддера, убравшего флаги ЛГБТ из Spider-Man Remastered
32
В конце августа каталог Game Pass потеряет десять проектов
1
Можно ли сэкономить на покупке видеокарты 25 000р – GeForce GTX 1080Ti с Авито легко тянет игры в 2К
9
Финальный список из 86 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 на Android 12 к концу 2022г
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
23
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
274
Топ-10 лучших 3D-платформеров
2
Age of Wonders - воспоминания фаната
16
Diablo II: Resurrected - старушка в новых одеяниях
42
Крошка Тина | История персонажа
5
За "жизнью" - на Венеру: озвучены причины отправки частной миссии на планету
15
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 1
5
Метеоритная теория образования земных континентов
6
Zen3 не всегда лучше Zen+: Сравнительное тестирование R7 2700X, R5 5500, i3-10105F
2

Сейчас обсуждают

RedStone
19:57
Ты дурак, или как ? Компания признала брак, отзывает матплаты с бесплатной заменой на новые - что тебе не нравится, олень ты тупой ?
Опасность возгорания ряда плат ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO стала причиной их отзыва
Kudzo
19:55
Так и поступил. Комп постепенно обновлялся, а всё снятое пихал в запасной корпус. Потом дошло, что там только БП не хватает до резервного компа. Докупил и готово, образовался второй комп. Поставил туд...
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
RedStone
19:55
Хоть м не и насрать на него и на тебя, но где ты, оглашённый, нашёл у 13400 10/16 ?
Спецификации настольных процессоров Intel 13-го поколения (от Core i3 до i9) раскрыты инсайдером
Иван Скрябин
19:54
Ах да... как я мог забыть... вами ведь артисты командуют )
Новая авиационная ракета Х-69 квадратного сечения имеет точность в пять метров
swr5
19:51
Xiaomi надо переходить на свою ОС, как это делает huawei, а то недавно Гугл-паразит-плэй взял просто и удалил приложение "Темы" из MIUI.
Выручка Xiaomi по итогам второго квартала снизилась на 20%
Эовейн Триада
19:47
Еды немеренно в магазинах и недорого стоит. Про это уже никто не думает. Еда, чистая вода, в том числе горячая, тепло, газ, электричество это круглые сутки 24/7 же.
Российский дрон "Ведомый" может прикидываться подлодкой и отвлекать сразу нескольких противников
Пядрило
19:44
биткоин сейчас уже не зависит от видеокарт, главный локомотив говна сейчас это эфириум
Цены на видеокарты AMD и NVIDIA в магазинах РФ летом 2022г опустились ниже рекомендованных
swr5
19:43
Rocket Lake это вообще не серьезно, какой там ответ.
Процессор Intel Core i9-13900KF удалось разогнать до 6,18 ГГц
Stupid Miner
19:38
Ты тупица , я ниразу не писал , что у меня 1070🤦
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
Александр Тетюшин
19:35
Asus - Анус
Опасность возгорания ряда плат ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO стала причиной их отзыва
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем