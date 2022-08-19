ASIC-майнеры перебрасывают свои мощности на Ethereum Classic, тем самым убивая доходность данной монеты, репетиция слияния

реклама

Сложно сети Ethereum существенно потеряла в мощностях, причиной тому стало увеличение так называемого DAG-файла до 5 ГБ. При майнинге криптовалюты этот самый файл подгружается в память вычислительного устройства, будь то видеоадаптер или ASIC(application-specific integrated circuit - интегральная схема специального назначения). Грубо говоря, если вашему устройству не хватает памяти загрузить DAG, то майнить у вас не получится.

Однозначно в майнинге Ethereum было задействовано мизерное количество видеокарт с объёмом памяти 5 ГБ, однако, не только видеокарты выпускались с таким ограничением в памяти, на рынке немало ASIC устройств имеющих 5 ГБ памяти на борту, и собственно они то и остались не у дел, снизив своим уходом мощность сети до 800 TH/s.

Однако владельцы данных устройств по сути потеряли лишь порядка месяца в майнинге Ethereum, так как уже в сентябре сеть ETH по словам разработчиков будет недоступна для майнинга, место криптошахтёров займут валидаторы имеющие в запасе 32 токена Ethereum. Один из самых крупных пулов - Ethermine, уже заявил о прекращении майнинга ETH уже 15 сентября. Так что месяцем ранее или позднее, но ASIC-инвесторы перешли бы на майнинг монетки Ethereum Classic, уже сейчас доходность данной монеты внушает уныние в сердца криптодобытчиков. Также поползли слухи о том, что проект Conflux в будущем перейдёт на алгоритм работы Ethash, и возьмёт на себя часть этих самых устройств.

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Несмотря на 11 процентное снижение сложно сети, майнеры на видеокартах не сильно выиграли в доходности, так как за последние сутки вторая криптовалюта упала ниже 1,700 долларов за монету, с отметки в 1,850 долларов. В добавок мы наблюдаем паранормальное укрепление отечественного рубля к американскому доллару. На данный момент американская валюта торгуется на уровне 59 рублей.