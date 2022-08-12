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Житель Мичигана создал собственного интернет-провайдера
Недавно целеустремленный предприниматель получил 2,6 миллиона долларов от различных фондов по госконтракту
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  Житель Мичигана сделал все возможное, чтобы обеспечить широкополосное подключение к Интернету в своем сельском городке. То, что начиналось как личная цель Джареда Мауха, вскоре превратилось в общественный проект. На сегодняшний день у Мауха около 70 клиентов, подключенных к его интернет-провайдеру через 14 миль оптоволокна. Он по-прежнему работает сетевым архитектором в Akamai, но благодаря недавнему вливанию денежных средств от правительства США, его интернет-провайдер скоро получит гораздо больше клиентов.

  Маух переехал в свой дом в городке Скио в 2002 году и смог подключиться к линии T1, что в то время было быстрым соединением. По мере развития широкополосных технологий его когда-то мощное соединение со скоростью 1,5 Мбит/с отставало от конкурентов. Наверняка появится интернет-провайдер и подключит его дом к кабелю или оптоволокну, но, к сожалению, этого так и не произошло. В конце концов Маух остановился на беспроводном интернет-провайдере, который предлагал скорость около 50 Мбит/с. Сообщается, что в какой-то момент Comcast предложил ему 50 000 долларов за прокладку кабельной сети до его дома. «Если бы они оценили его в 10 000 долларов, я бы выписал им чек», — сказал Маух Ars Technica в 2021 году.

  Из-за отсутствия выбора и недовольства беспроводным соединением со скоростью 50 Мбит/с Маух решил создать своего собственного интернет-провайдера. Он приступил к делу около пяти лет назад, сначала основав телефонную компанию Washtenaw Fiber Properties LLC. Компания не предоставляет услуги телефона или телевидения, только подключение к Интернету в каждом конкретном случае. Компания Мауха недавно получила 2 618 958,03 долларов США через Государственный и местный фонды финансового восстановления Американского плана спасения. Контракт был подписан еще в мае и требует, чтобы он распространил услуги примерно на 417 адресов в своем поселке и на пару других поблизости.

  Контракт требует, чтобы Маух предлагал симметричный интернет-сервис со скоростью 100 Мбит/с без ограничения трафика за 55 долларов в месяц. Другой план увеличивает скорость до 1 Гбит/с с неограниченным объемом данных за 79 долларов. Маух сказал Ars-у , что его плата за установку обычно составляет 199 долларов, и что в отличие от большинства крупных интернет-провайдеров, его счета состоят из одной статьи за услугу без каких-либо скрытых платежей.

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  Даже с госконтрактом легко не будет. Как и другие компании в различных отраслях, Маух уже сталкивается с растущими затратами на оборудование. Он сказал Ars, что оптоволоконный кабель раньше стоил 32 цента за фут, но теперь он более чем вдвое дороже. Раньше подземные смотровые колодцы стоили около 300 долларов, но в наши дни они обходятся Мауху ближе к 700 долларам. Неудивительно, что целеустремленный житель Мичигана стал весьма популярен в своем маленьком городке. «Мир вокруг меня стал намного меньше, я познакомился с гораздо большим количеством людей», — сказал он, добавив, что теперь он сохранен в мобильных телефонах людей как «парень с оптоволоконным кабелем».

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#технологии #сша #интернет #провайдер #компании #госконтракт
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