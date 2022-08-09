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  В понедельник GlobalFoundries и Qualcomm подписали многомиллиардное соглашение о доходах, которое более чем вдвое увеличивает их существующее долгосрочное партнерство в области полупроводников. Объявление было сделано во время однодневного саммита генеральных директоров в Вашингтоне, организованного Ford Motor Company, GlobalFoundries и Applied Materials. Сделка означает, что Qualcomm останется клиентом GlobalFoundries по крайней мере до 2028 года, а также обеспечит поставки пластин и выполнение обязательств за счет расширения мощностей на самом передовом заводе GlobalFoundries на Мальте, штат Нью-Йорк.

  Qualcomm будет использовать платформу FinFET GlobalFoundries для создания приемопередатчиков 5G, а также чипов для автомобильных приложений, приложений Wi-Fi и Интернета вещей (IoT). О сделке было объявлено вскоре после принятия Закона о чипах и науке, который предусматривает субсидии производителям микросхем на сумму около 52 миллиардов долларов. Законодательство также включает инвестиционный налоговый кредит для производителей чипов на сумму около 24 миллиардов долларов.

  Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что сделка доказывает грядущий рост полупроводниковой промышленности США, и что страна станет конкурентоспособной с Азией и Европой. «С новыми крупными федеральными стимулами для производства микрочипов в США я с нетерпением жду еще многих подобных объявлений», — добавил Шумер. 

  GlobalFoundries была связана со слухами о выкупе Intel примерно в это же время в прошлом году. Однако ничего так и не материализовалось, и компания приступила к планам выхода на биржу. Дочерняя компания AMD стала публичной в конце октября, и в настоящее время ее рыночная капитализация составляет 31,79 миллиарда долларов. На момент написания этой статьи акции выросли более чем на 11 процентов благодаря сегодняшним новостям.

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  Пандемия Covid-19 вызвала глобальную нехватку полупроводников, и теперь местные органы власти и технологические гиганты делают все, что в их силах, чтобы помочь создать более устойчивую цепочку поставок. Помимо GlobalFoundries, такие гиганты, как Samsung, TSMC и Intel, вкладывают миллиарды в расширение мощностей, чтобы удовлетворить растущий спрос на чипы.

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