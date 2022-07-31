За последние недели монеты с алгоритмом работы Proof of Work начали стремительно расти и набирать популярность

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Странные дела творятся на мировых рынках в условиях технической рецессии, когда в США были опубликованы весьма прискорбные отчёты по инфляции и Валового Внутреннего Продукта. Падение ВВП наблюдается уже второй квартал подряд, помимо этого уже второй раз подряд Федеральная Резервная Служба США повышает ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, конечно в первый раз подобное решение рынок воспринял болезненно, было удивительно наблюдать рост криптовалют после такого повышения процентной ставки.

За эти дни Bitcoin пробился к отметке в 24,650 долларов за монету, что само собой потянуло и все остальные цифровые активы вверх, среди них и Ethereum, который приблизился к цене в 1,800 долларов за токен. И хочется сказать: за последний месяц доходность майнеров начала меняться, собственно меняется и ситуация на рынке видеокарт. Рассмотрим на примере Palit Nvidia GeForce RTX 3060Ti

После недавнего подорожания цена на данную модель подросла до 53,790 рублей, выдаёт она в майнинге Ethereum 60 MH/s, потребляя при этом в районе 120w, это примерно 15 рублей расходов на электроэнергию

Вот такие показатели собственно показывает нам майнинг калькулятор, с учётом расходов на электроэнергию мы получаем порядка 79 рублей в сутки, по итогу мы имеем уже 680 дней. Однозначно, это наверняка большой срок, учитывая скорый уход проекта ETH на алгоритм работы Proof of Stake, но учитывая, что буквально два месяца назад мы наблюдали окупаемость в районе 4-5 лет, то окупаемость обрушилась.

Добавить к вышесказанному стоит и то, что если ранее мы могли опираться лишь на Ethereum, то за последний месяц начали выбиваться вверх и другие криптовалюты, которые перетягивают на себя часть мощностей с основной майнерской жилы, среди них: ETC, RVN, FIRO. Данные токены за последние недели кратно выросли в цене, тем самым воодушевив крипшахтёров. Так еще шахтёры имеют дополнительный заработок от монет, доступных для дуал майнинга.

Всё же будем надеяться на скорейший уход ETH с алгоритма PoS и последующее за этим обрушение цен на видеокарты.

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