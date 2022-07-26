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  Линейка процессоров Ampere Altra на базе Arm отличается впечатляющей энергоэффективностью и производительностью, в некоторых ситуациях превосходящей альтернативы x86. Они поставляются с поддержкой нескольких сокетов, и компания предлагает модели до 128 ядер. Оверклокер и ютубер der8auer опубликовал новое видео, демонстрирующее производительность серверного процессора Ampere Altra Q80-30 в Geekbench 5, ему даже предоставили образец, чтобы увидеть, что находится под IHS.

  Altra Q80-30 имеет 80 ядер QuickSilver (основанных на архитектуре Arm Neoverse N1, производной от Cortex-A76, используемой в некоторых SoC для смартфонов) и использует производственный процесс TSMC N7. Он поддерживает 128 линий PCIe 4.0, восемь каналов памяти DDR4 и имеет максимальную частоту 3 ГГц.

  Der8auer запустил Geekbench 5 на сервере с воздушным охлаждением, оснащенном одним из этих чипов, и получил колоссальные 44 425 многоядерных баллов. Для сравнения, текущий мировой рекордсмен AMD Threadripper 3990X с жидкостным охлаждением и мощным разгоном набрал всего 34 735 баллов в том же тесте. YouTuber также отметил впечатляющую энергоэффективность процессора Arm: пиковое энергопотребление процессора во время тестирования составило всего 180 Вт.

  Позже в видео der8auer отделил образец Altra Q80-30 (предположительно уже мертвый), используя метод тисков. Удивительно, но Ampere решила использовать стандартную термопасту в качестве материала термоинтерфейса вместо того, чтобы припаивать IHS к кристаллу процессора, как это обычно делают Intel и AMD. Компания, вероятно, пошла по этому пути, потому что это более рентабельно, поскольку процессоры Arm легче охлаждать, чем конструкции x86, из-за их превосходной энергоэффективности.

  Кристалл процессора Altra Q80-30 имеет размеры около 22,5 мм x 25,5 мм, что дает площадь поверхности 574 кв. мм. Der8auer сравнил его с 18-ядерным процессором Intel Core i9-7980XE, построенным на 14-нанометровом техпроцессе, размер кристалла которого составляет 480 кв. мм. Однако, чип Ampere имеет большую подложку и более чем в два раза больше контактных площадок на задней панели из-за поддержки гораздо большего количества линий PCIe.

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