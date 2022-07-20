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Прошло чуть меньше месяца с тех пор, как бывший проект Павла Дурова под название Ton прекратил раздачу своих токенов путём майнинга, напомним: сам проект работает и работал на алгоритме Proof of Stake, и возможность добывать монеты позволили сами разработчики с целью организовать подобие AirDrop и вдобавок посильнее раскрутить Ton в криптосообществе. Какое-то время данный проект добавлял доходности цифровым шахтёрам, так как данную монету можно было добавить одновременно с Ethereum, не теряя при этом в добыче 2-ой криптовалюты, однако, к концу июня добытчики окончательно потеряли дополнительный доход с проекта.
И вот на сцене появляется команда: научно-исследовательская компания DAGLabs со своим проектом Kaspa, работающим на алгоритме Proof of Work и пресловутой возможностью добывать монету KAS в паре с тем же ETH, по экспериментам одного из майнинг-блогеров, данная связка позволяет получить дополнительные 30% к добыче. Однако, стоит отметить, возможность подзаработать дополнительно имеется исключительно у обладателей видеокарт из красного лагеря, на видеоускорителях от Nvidia одновременно добывать сразу две монеты не получится.
Сам же проект молодой, по крайней мере если судить по энциклопедии криптовалютного мира, СoinЬarketСap, стартовала KAS 1 июня 2022 года с цены в 0.0001838 $. Торгуется пока что данный проект лишь на одной площадке. Будем следить за дальнейшим движением данного проекта, чем черт не шутит, вдруг это будет спасение шахтёров после ухода Ethereum на PoS.