В очередной раз криптошахтёры находят способ выжать максимум из своих видеоадаптеров

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Прошло чуть меньше месяца с тех пор, как бывший проект Павла Дурова под название Ton прекратил раздачу своих токенов путём майнинга, напомним: сам проект работает и работал на алгоритме Proof of Stake, и возможность добывать монеты позволили сами разработчики с целью организовать подобие AirDrop и вдобавок посильнее раскрутить Ton в криптосообществе. Какое-то время данный проект добавлял доходности цифровым шахтёрам, так как данную монету можно было добавить одновременно с Ethereum, не теряя при этом в добыче 2-ой криптовалюты, однако, к концу июня добытчики окончательно потеряли дополнительный доход с проекта.

И вот на сцене появляется команда: научно-исследовательская компания DAGLabs со своим проектом Kaspa, работающим на алгоритме Proof of Work и пресловутой возможностью добывать монету KAS в паре с тем же ETH, по экспериментам одного из майнинг-блогеров, данная связка позволяет получить дополнительные 30% к добыче. Однако, стоит отметить, возможность подзаработать дополнительно имеется исключительно у обладателей видеокарт из красного лагеря, на видеоускорителях от Nvidia одновременно добывать сразу две монеты не получится.





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Сам же проект молодой, по крайней мере если судить по энциклопедии криптовалютного мира, СoinЬarketСap, стартовала KAS 1 июня 2022 года с цены в 0.0001838 $. Торгуется пока что данный проект лишь на одной площадке. Будем следить за дальнейшим движением данного проекта, чем черт не шутит, вдруг это будет спасение шахтёров после ухода Ethereum на PoS.