В Поднебесной 70-летняя борьба с порноиндустрией переходит на новый технологический уровень

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Китай, всегда находившийся в авангарде оруэлловской технологии наблюдения, создал устройство, которое определяет, когда кто-то смотрит порнографию - времяпрепровождение, запрещенное в стране с 1949 года.

Как сообщает SCMP, Китай использует комбинацию ботов с искусственным интеллектом и людей-оценщиков по имени Цзянь Хуан Ши, большинство из которых - женщины, для поиска в Интернете изображений и определения того, содержат ли они явный контент, который считается незаконным. Но усталость и другие человеческие факторы создают условия для того, что даже эти меры предосторожности не мешают какой-то части материала с рейтингом ХХХ просочиться в интернет пространство Поднебесной.

Исследователи из Пекинского университета Цзяотун разработали способ потенциально облегчить жизнь оценщикам. Шлем против порнографии, или если быть более точным, шапочка для душа, покрытая проволокой, может обнаруживать всплески человеческих мозговых волн, которые возникают, когда мы видим откровенные изображения. Он может даже игнорировать мозговые волны, вызванные другими действиями, такими как эмоции, усталость или даже случайные мысли.

Исследователи протестировали устройство на 15 мужчинах-добровольцах в возрасте 20-25 лет, где оно срабатывало каждый раз, когда они видели что-то, что можно было бы классифицировать как порно. Тем не менее было несколько ложных срабатываний, в которых обвиняли отсутствие достаточного количества учебных материалов, учитывая, что порнография запрещена в Китае и все такое. Есть также вопрос, будет ли это работать так же хорошо на Цзянь Хуан Ши, в основном женского пола.

Идея шлема заключается в том, что оценщикам может быть показано большое количество изображений в быстрой последовательности, и устройство автоматически зарегистрирует всё, вместо того, чтобы оценщики медленно просматривали каждое из них и решали, слишком ли оно горячо.

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Но есть опасения по поводу использования устройства за пределами этого сценария. Некоторые китайские фабрики используют устройства для наблюдения за мозгом через мониторы в шлемах, чтобы повысить производительность и снизить количество несчастных случаев на рабочем месте. Нет законов, ограничивающих информацию, которую они могут собирать, так что кто знает, к чему могут привести подобные вещи.