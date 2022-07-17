Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
В Китае разработали шлем для вычисления мозговых волн
В Поднебесной 70-летняя борьба с порноиндустрией переходит на новый технологический уровень
анонсы и реклама
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>3060 MSI за 40тр</b> в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55тр в Регарде
RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b>
RX 6600 за 30тр в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей

реклама

  Китай, всегда находившийся в авангарде оруэлловской технологии наблюдения, создал устройство, которое определяет, когда кто-то смотрит порнографию - времяпрепровождение, запрещенное в стране с 1949 года. 

  Как сообщает SCMP, Китай использует комбинацию ботов с искусственным интеллектом и людей-оценщиков по имени Цзянь Хуан Ши, большинство из которых - женщины, для поиска в Интернете изображений и определения того, содержат ли они явный контент, который считается незаконным. Но усталость и другие человеческие факторы создают условия для того, что даже эти меры предосторожности не мешают какой-то части материала с рейтингом ХХХ просочиться в интернет пространство Поднебесной.

  Исследователи из Пекинского университета Цзяотун разработали способ потенциально облегчить жизнь оценщикам. Шлем против порнографии, или если быть более точным, шапочка для душа, покрытая проволокой, может обнаруживать всплески человеческих мозговых волн, которые возникают, когда мы видим откровенные изображения. Он может даже игнорировать мозговые волны, вызванные другими действиями, такими как эмоции, усталость или даже случайные мысли. 

  Исследователи протестировали устройство на 15 мужчинах-добровольцах в возрасте 20-25 лет, где оно срабатывало каждый раз, когда они видели что-то, что можно было бы классифицировать как порно. Тем не менее было несколько ложных срабатываний, в которых обвиняли отсутствие достаточного количества учебных материалов, учитывая, что порнография запрещена в Китае и все такое. Есть также вопрос, будет ли это работать так же хорошо на Цзянь Хуан Ши, в основном женского пола.

  Идея шлема заключается в том, что оценщикам может быть показано большое количество изображений в быстрой последовательности, и устройство автоматически зарегистрирует всё, вместо того, чтобы оценщики медленно просматривали каждое из них и решали, слишком ли оно горячо.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
<b>3080 Gigabyte Gaming по старой цене</b>
RX 6600 Gigabyte за 35 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b>
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3080 Ti MSI Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр

  Но есть опасения по поводу использования устройства за пределами этого сценария. Некоторые китайские фабрики используют устройства для наблюдения за мозгом через мониторы в шлемах, чтобы повысить производительность и снизить количество несчастных случаев на рабочем месте. Нет законов, ограничивающих информацию, которую они могут собирать, так что кто знает, к чему могут привести подобные вещи.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#технологии #китай #цензура #исследования #контент #шлем #xxx
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

На российском рынке появились ноутбуки ранее не представленных на нем китайских брендов
Xiaomi анонсировала серию телевизоров TV ES Pro с частотой обновления 120 Гц
Китайские дети проведут очередное лето с ограничением времени онлайн игр
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто заплатит за отключение Северного потока – остановка трубопровода для ЕС будет стоить $20 млрд
23
Майнить Эфир на видеокартах осталось недолго – стала известна дата перехода на PoS и Бомбу сложности
14
Разработчик World of Tanks работает над бесплатной игрой класса ААА
12
Мозг астронавтов NASA страдает от полета в космос больше, чем у космонавтов "Роскосмоса"
31
Джейсон Шрайер рассказал, чего игрокам не стоит ждать в GTA 6
3
Майнер подал заявление в СледКом на забравших его ферму на 4 GH/s сотрудников
47
Американцы отреагировали на новости о российской гиперзвуковой "ракете-убийце" авианосцев
74
Астрономы зарегистрировали самое мощное магнитное поле за всю историю наблюдений
1
Западные игровые студии стали заложниками собственных санкций – Halo Infinite, The Witcher 3 и др.
6
Компания SpaceX Илона Маска обвинила Россию в засорении космоса и создании препятствий для Starlink
14
В World of Warcraft Dragonflight удалят опцию выбора пола персонажа — вместо этого игроки будут выбирать «тип тела»
16
Ученые создали из морских водорослей экологичный звукопоглощающий материал
+
Стоит ли геймеру тратиться на восемь ядер Ryzen 5700X или достаточно Ryzen 5600 с шестью - тесты HU
24
Блумберг назвал список стран - кандидатов на дефолт, на удивление - без России
33
RTX 3080 снова стоит 80 000 рублей, а RTX 3060 от 40 000 рублей
19
Флагманы NVIDIA сильно подешевели в магазинах РФ – GeForce RTX 3090 стоит всего 106 590 рублей
22
Сколько игр поместится на SSD Джеймса Уэбба – зачем космическому телескопу быстрый SSD
3
Илон Маск назвал условие, при котором электромобили Tesla смогут подешеветь
16
Биткоин приближается к отметке в 21.000 долларов
11
Можно ли купить мощный игровой процессор за 10 000 рублей – ищем оптимальные варианты в магазинах РФ
3

Популярные статьи

Заграница нам поможет - обзор бюджетных планок памяти Zenfast DDR4-2666 на 16Гб
43
Как разработчики CPU-Z массово подменяют версии в своём официальном архиве
47
Большая оптимизация MicroATX системы на основе R7 2700X и MSI GTX 1070
35
Собираем оптимальный ПК для потрясающих игр Elden Ring и God of War
11
Alice: Madness Returns: возвращение в детство
21
ИгроМир 2022 - каким он может быть. Или не может
31
Обзор и доработка компактной Bluetooth клавиатуры Prestigio
9
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Каа
11:39
За всю мою длинную жизнь с ПК начиная с с i80286 8МГц никогда не было больших нерешаемых проблем с Интел. В личном пользовании были на сокетах 7, 370, 478, 775, 1155... и теперь 1700. А сколько прост...
Как разработчики CPU-Z массово подменяют версии в своём официальном архиве
daimos
11:39
К сентябрю начинай закупаться седативными препаратами в большом количестве
Эфир сильно подорожал – что происходит, и почему инвесторы увеличили вложения в криптовалюту
Имя
11:39
зач. им 8p + 16e колда неплохобыесли14p + 2 ultra-extra e? Или 8p + встройка огого.
Новый предсерийный образец процессора Intel Core i9-13900K превосходит i9-12900KF
Chimbal
11:35
Просто факты про CPU-Z, ничего более, а ты сразу в крайности бросился унизительные ярлыки вешать на людей и вещи, не это ли фанатизм и поехавший разум...
Как разработчики CPU-Z массово подменяют версии в своём официальном архиве
Имя
11:35
а у них разве не прилетает штрах за торренты и поэтому vpn и чтотам надо?
Представители Intel и блогеры провели "распаковку" флагманской видеокарты Intel ARC A770
AKG
11:34
Я тоже люблю Шешенбека
Игры для тех, кому нравятся "Пацаны"
Иван Кирби
11:33
Ты дyрак?
Как разработчики CPU-Z массово подменяют версии в своём официальном архиве
Имя
11:32
kingsotone dt 102 g2 ужасные флешки в край, на аппаратном уровне врет про скорость, при записе делает простои в секунды система виснит скидывая ворд файл и еще interrupt процесс, но оперативка у них д...
Представители Intel и блогеры провели "распаковку" флагманской видеокарты Intel ARC A770
AKG
11:31
это его очко
Кто заплатит за отключение Северного потока – остановка трубопровода для ЕС будет стоить $20 млрд
Grotlon
11:29
Разделяй и властвуй. Тем же самым занималась Римская империя.
США склоняют Южную Корею к дружбе против Китая в сфере полупроводников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем