Первая криптобиржа продолжает накапливать на своих кошельках монеты Terra Luna Classic и имеет уже половину всего предложения

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Больше двух месяцев назад мы увидели одно из крупнейших за последнее время обрушений на криптовалютном рынке, многообещающий проект потерял всё за 5 дней, токен проекта подешевел в 2,000,000 раз, опустившись с 70 долларов до 0,000035$ в результате скоординированной атаки на стейблкоин UST. Данное событие повлияло на весь рынок, показав, что самые крупные, перспективные и казалось бы надежные проекты, могут обрушиться просто в ноль. Словно раскат грома прокатилось падение такого гиганта по просторам интернета, в и так, сложное время для рынков, часть инвесторов решила покинуть рынок криптовалют, Bitcoin с 8 по 12 мая 2022 года потеря порядка 25% от своей стоимости, Ethereum ушел вниз на 30%.

Впоследствии команда разработчиков решила выпустить новый токен под названием Terra Luna 2.0, но при этом оставить и классические токены, с названием LUNC и привязанный к нему уже правда не "стейблкоин" USTC. Какое-то время проекты под названием Classic были заброшены на свалке истории, До Квон - один из разработчиков Terra заявил о полной передаче контроля над классическим проектом сообществу. Затем в сообществе было выдвинуто новое предложение по возрождению монеты LUNC, механизм сжигания 1,2% с каждой транзакции проводим в сети, для сокращения общего предложения и увеличения стоимости, в голосовании естественно поддержали данное предложение.

И вот один из криптоблогеров начал расследование по передвижению огромного количества токенов между кошельками, так или иначе принадлежащих бирже Binance. 1 трлн передвигается между кучей различных кошельков, а 2,6 трлн оседает на главном кошельке самой биржи, эти передвижения опубликовал у себя блогер HappyCattyCrypto

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Конечно, сломя голову закупаться токенами сейчас не стоит, но следить за данным проектом можно, тем более, если на данный проект делает ставку биржа Binance, возможно при условии запуска данного механизма сжигания в ближайшие месяцы, мы увидим возвращение старой доброй Luna. Но пока непонятно, даже при условии сжигания LUNC, что будет ожидать USTC.