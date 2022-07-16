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Больше двух месяцев назад мы увидели одно из крупнейших за последнее время обрушений на криптовалютном рынке, многообещающий проект потерял всё за 5 дней, токен проекта подешевел в 2,000,000 раз, опустившись с 70 долларов до 0,000035$ в результате скоординированной атаки на стейблкоин UST. Данное событие повлияло на весь рынок, показав, что самые крупные, перспективные и казалось бы надежные проекты, могут обрушиться просто в ноль. Словно раскат грома прокатилось падение такого гиганта по просторам интернета, в и так, сложное время для рынков, часть инвесторов решила покинуть рынок криптовалют, Bitcoin с 8 по 12 мая 2022 года потеря порядка 25% от своей стоимости, Ethereum ушел вниз на 30%.
Впоследствии команда разработчиков решила выпустить новый токен под названием Terra Luna 2.0, но при этом оставить и классические токены, с названием LUNC и привязанный к нему уже правда не "стейблкоин" USTC. Какое-то время проекты под названием Classic были заброшены на свалке истории, До Квон - один из разработчиков Terra заявил о полной передаче контроля над классическим проектом сообществу. Затем в сообществе было выдвинуто новое предложение по возрождению монеты LUNC, механизм сжигания 1,2% с каждой транзакции проводим в сети, для сокращения общего предложения и увеличения стоимости, в голосовании естественно поддержали данное предложение.
И вот один из криптоблогеров начал расследование по передвижению огромного количества токенов между кошельками, так или иначе принадлежащих бирже Binance. 1 трлн передвигается между кучей различных кошельков, а 2,6 трлн оседает на главном кошельке самой биржи, эти передвижения опубликовал у себя блогер HappyCattyCrypto
Конечно, сломя голову закупаться токенами сейчас не стоит, но следить за данным проектом можно, тем более, если на данный проект делает ставку биржа Binance, возможно при условии запуска данного механизма сжигания в ближайшие месяцы, мы увидим возвращение старой доброй Luna. Но пока непонятно, даже при условии сжигания LUNC, что будет ожидать USTC.