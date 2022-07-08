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Евросоюз продолжает требовать от Apple больше свободы для пользователей
В Европе приняли законы о цифровых рынках и о цифровых услугах
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  С конца 2020 года Европейский союз разрабатывает законодательство, которое может существенно повлиять на работу крупных держателей цифровых платформ, таких как Apple и Google. Этот закон находится на пути к тому, чтобы стать законом в конце этого года, что, возможно, изменит отношения между платформами и сторонними разработчиками.

  На этой неделе Европейская комиссия приняла Закон о цифровых рынках (DMA) и Закон о цифровых услугах (DSA), два пакета, призванных контролировать мощь технологических гигантов в пользу потребителей. После того, как Совет ЕС подпишет и примет акты, они вступят в силу этой осенью.

  Между ними DMA, вероятно, более важен для держателей платформ, таких как Google и Apple. Для этого потребуются «привратники», подобные им, чтобы позволить пользователям ЕС устанавливать приложения из-за пределов официальных магазинов приложений, легко удалять предустановленное программное обеспечение или легко отписываться от основных услуг. Закон также включает другие средства защиты сторонних разработчиков и потребителей в отношении данных, рекламы и платежных систем. Apple и Google боролись против требований разрешить использование сторонних платежных систем на iOS и Android соответственно, и Apple решительно возражает против боковой загрузки. Генеральный директор Epic Games Тим Суини положительно отреагировал на объявление на этой неделе. Epic боролась с обоими гигантами в суде за право предоставлять приложения и управлять платежными системами за пределами официальных каналов владельцев платформ.

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  Кроме того, DSA попытается усилить меры безопасности для защиты интернет-пользователей от мошеннических рекламодателей, трекеров и других сервисов. Это также позволит пользователям легче отмечать незаконный контент в Интернете и подавать жалобы на платформы. В прошлом месяце ЕС также согласовал закон, который в конечном итоге заставит Apple поставлять свои телефоны с совместимостью USB-C.

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10 лет на одной видеокарте – на что способна Radeon HD 7970, которая стоит на Авито всего 6000р
Rey.B.
00:39
А что, предлагавшие купить биток за 60К, якобы он будет 200К, это не мошенники? А по мне, так и желающие получить на халяву то, что другой произвёл трудом, такой же мошенник. Так что поделом.
Мошенники обманывают криптоинвесторов через комментарии в YouTube
Муж_ЗАГЛOTA
00:33
))))
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
Муж_ЗАГЛOTA
00:32
ты уже предлагаешь менять КИШКИ, которые стоят дороже ящика :D У него сердечный приступ начнется! И не дай БОГ еще ..... Мы так и не сможем увидеть финишную прямую его творчества))))
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
Муж_ЗАГЛOTA
00:27
а че безрукий Автор не может придать жесткости фольгой в 3-4мм :D
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
Муж_ЗАГЛOTA
00:26
понимаешь, туда нужно впихнуть невпихуемое! Т.е. те кишки, что у автора в его АВТОРСКОМ корпусе находятся! С таким подходом -> только через дробилку :D
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
Listoman
00:22
В интолах немощная встройка, а вот встройка в 5600g уже является аналогом данной карты)
10 лет на одной видеокарте – на что способна Radeon HD 7970, которая стоит на Авито всего 6000р
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