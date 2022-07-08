В Европе приняли законы о цифровых рынках и о цифровых услугах

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С конца 2020 года Европейский союз разрабатывает законодательство, которое может существенно повлиять на работу крупных держателей цифровых платформ, таких как Apple и Google. Этот закон находится на пути к тому, чтобы стать законом в конце этого года, что, возможно, изменит отношения между платформами и сторонними разработчиками.

На этой неделе Европейская комиссия приняла Закон о цифровых рынках (DMA) и Закон о цифровых услугах (DSA), два пакета, призванных контролировать мощь технологических гигантов в пользу потребителей. После того, как Совет ЕС подпишет и примет акты, они вступят в силу этой осенью.

Между ними DMA, вероятно, более важен для держателей платформ, таких как Google и Apple. Для этого потребуются «привратники», подобные им, чтобы позволить пользователям ЕС устанавливать приложения из-за пределов официальных магазинов приложений, легко удалять предустановленное программное обеспечение или легко отписываться от основных услуг. Закон также включает другие средства защиты сторонних разработчиков и потребителей в отношении данных, рекламы и платежных систем. Apple и Google боролись против требований разрешить использование сторонних платежных систем на iOS и Android соответственно, и Apple решительно возражает против боковой загрузки. Генеральный директор Epic Games Тим Суини положительно отреагировал на объявление на этой неделе. Epic боролась с обоими гигантами в суде за право предоставлять приложения и управлять платежными системами за пределами официальных каналов владельцев платформ.

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Кроме того, DSA попытается усилить меры безопасности для защиты интернет-пользователей от мошеннических рекламодателей, трекеров и других сервисов. Это также позволит пользователям легче отмечать незаконный контент в Интернете и подавать жалобы на платформы. В прошлом месяце ЕС также согласовал закон, который в конечном итоге заставит Apple поставлять свои телефоны с совместимостью USB-C.