Aliexpress огорчил покупателей курсом доллара

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Буквально неделю назад мы с радостью наблюдали рекордно низкие цены на китайском рынке, те кто с нетерпением ждал с 2020 года рекомендованной розничной цены на те же видеокарты, мог спокойно заказать новенькую RTX 3080 от Colorful за 53 тысячи рублей, или RTX 3060 от Yeston за 28 тысяч рублей, по факту цены опустились до РРЦ, с учетом того, что товар доставляется из поднебесной, соответствующая скидка в 10,000 на ту же RTX 3080, у которой, напомним, рекомендованная цена начинается от 63,490 рублей. А вот уже сегодня данные модели начинаются от 65 тысяч рублей, а 3060 уже варьируются от 39 тысяч рублей.

Самое неприятное, неизвестно чего ожидать далее, но на данный момент многие уже приготовились удалять приложение Aliexpress, так как вероятнее всего в ближайшие дни мы увидим продолжение тренда. Совершенно очевидно, Министерство Финансов Российской Федерации перешло к жесткому ослаблению рубля, вопрос лишь, на какой отметке будут стараться удерживать валюту.

К сожалению, на данный момент цены уже не такие сладкие как были: шестиядерный AMD Ryzen 5 5600G уже успел подорожать с 9,586 рублей до 13,184 рублей

Цена выросла более чем на 30 процентов, цена конечно еще приемлемая, однако, это ведь начало разворота, в дальнейшем, судя по всему, цена продолжит рост.

Или к примеру смартфон, который мы ранее могли порекомендовать к покупке: Poco F4 за 18,134 рубля

Теперь с учетом скидки данную модель можно будет приобрести за 25,650 рублей, однозначно цена выросла значительно. В такие моменты приходит понимание отличной цены.

Или же бюджетный комплект с Xeon 2670 с 16 ГБ DDR4 на материнской плате Kllisre X99 D4 на данный момент стоит 10,630 рублей

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Раннее стоимость этого же комплекта составляла 8,700 рублей. Расценки недельной давности можете рассмотреть здесь.