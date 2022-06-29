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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.06.2022
Aliexpress продолжает радовать своих пользователей
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  Сегодня, 29 июня 2022 просто какой-то праздник для желающих обновить свою компьютерное железо, либо поменять свой старенький смартфон на более современную модель. Aliexpress в очередной раз снизил курс доллар на торговой площадке до 55 рублей 13 копеек за 1 американца. Это даже ниже Qiwi обменника, через который ранее оплачивали товары российские пользователи до момента прикрытия этой лазейки. 

  И вроде только недавно мы прошлись по товарам, которые стали находкой для шопоголиков, так вот очередное обрушение доллара показало что бывает и интереснее: Видеокарта Colorful iGame GeForce RTX 3080 Ultra OC 10ГБ

  Один из топовых китайских вендеров официально сотрудничающих с компанией Nvidia предлагает свой младший флагман по 53,530 рублей, в поднебесной это один из самых популярных и качественных производителей, семь теплоотводящих трубок и достаточно крупный радиатор, из минус можно отметить лишь отсутствие предохранителей по линии питания.

  Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 5600G можно приобрести дешевле 10 тысяч рублей, учитывая хорошее встроенное графическое ядро, ценник радует глаз

  По сути с данным решением можно запускать большинство онлайн игрушек без каких либо проблем, даже при отсутствии видеокарты. Есть возможность побродить и во многие требовательные проекты, но увы с минимальными настройками графики. 

  А это вариант для тех, кто не страшится китайских комплектов на серверном железе: Комплект материнской платы X99 на LGA 2011-3 с 12-ядерным процессором Xeon E5 2670 V3 и 16 гигабайтами оперативной памяти DDR4

Отлично подходит для рабочих задачи, по типу рендеринга или видеомонтажа, но и для игр подойдёт неплохо, но тут увы, встроенная графика отсутствует.

  А среди смартфонов снизилась цена на "Убийцу флагманов" Xiaomi, от суббренда POCO: Смартфон POCO F4 на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти доступен от 18,138 рублей

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3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

  Определенно это одно из самых достойных решений на глобальном рынке, если в предыдущем поколении были вопросы к камере, то здесь эти вопросы решили, поставили более современную линзу, добавили скорость зарядки 67W, на предыдущем Poco F3 поддерживалось максимум 33W, в остальном аппарат остался таким же, недорогим и мощным. Просто даже F3 до февраля очень редко опускался в цене чуть ниже 21 тысяч рублей, а сейчас более совершенная модель доступна практически за 18 тысяч, в этом ценовом диапазоне давненько не было аппарата с такой солидной начинкой.

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Сейчас обсуждают

Муж_ЗАГЛOTA
22:38
ок! если я по твоему мнению слился. То какими фактами докажешь ты, что ЗЕЛОТ это мужик, а не 40 летняя телка??? Давай факты в студию, а если не докажешь -> то ты конченный ГЕЙ!!!
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ продолжают дешеветь – цены уже ниже рекомендованных
Артём Николаев
22:33
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
cariddau
22:33
Пруфов нет значит. 40 не помеха, лишь бы человек был хороший.
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ продолжают дешеветь – цены уже ниже рекомендованных
Зеновий Радеонович
22:33
Чурки/китайцы приедут и чхать хотело государство на тебя.
Причина резкого падения цен на видеокарты кроется в том, что они больше не нужны майнерам
felsher 03
22:32
"У меня бабушка положила 10 000 руб в 1990 - получила xyй." Ему бабушку всего за 10 тыс ссделали дедушкой! Вот хохлы хитрожопые с 90х в гейроппу готовились... Правда что твоя бабушка получила - с тем...
Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
Муж_ЗАГЛOTA
22:31
он как тюлень -> холодосами не напугать))))
Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
Михаил Маюров
22:31
Скорее как раз i7, i9, на бюджетники редко снижают - на них и так накручено меньше.
Intel снизила официальную стоимость процессоров Alder Lake на 10% - назревает ценовая война с AMD
den fed
22:28
очередное зеленобесие ....
Climeworks построит в Исландии крупнейшую в мире установку прямого улавливания углерода из воздуха
Слава Шишков
22:28
А теперь докажи, что ты не звиздабол )))
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
Vladon77
22:27
Ох, смешные ура патриоты. Жаль, что цены на продукты и авто нельзя заминусить
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
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