Aliexpress продолжает радовать своих пользователей

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Сегодня, 29 июня 2022 просто какой-то праздник для желающих обновить свою компьютерное железо, либо поменять свой старенький смартфон на более современную модель. Aliexpress в очередной раз снизил курс доллар на торговой площадке до 55 рублей 13 копеек за 1 американца. Это даже ниже Qiwi обменника, через который ранее оплачивали товары российские пользователи до момента прикрытия этой лазейки.

И вроде только недавно мы прошлись по товарам, которые стали находкой для шопоголиков, так вот очередное обрушение доллара показало что бывает и интереснее: Видеокарта Colorful iGame GeForce RTX 3080 Ultra OC 10ГБ

Один из топовых китайских вендеров официально сотрудничающих с компанией Nvidia предлагает свой младший флагман по 53,530 рублей, в поднебесной это один из самых популярных и качественных производителей, семь теплоотводящих трубок и достаточно крупный радиатор, из минус можно отметить лишь отсутствие предохранителей по линии питания.

Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 5600G можно приобрести дешевле 10 тысяч рублей, учитывая хорошее встроенное графическое ядро, ценник радует глаз

По сути с данным решением можно запускать большинство онлайн игрушек без каких либо проблем, даже при отсутствии видеокарты. Есть возможность побродить и во многие требовательные проекты, но увы с минимальными настройками графики.

А это вариант для тех, кто не страшится китайских комплектов на серверном железе: Комплект материнской платы X99 на LGA 2011-3 с 12-ядерным процессором Xeon E5 2670 V3 и 16 гигабайтами оперативной памяти DDR4

Отлично подходит для рабочих задачи, по типу рендеринга или видеомонтажа, но и для игр подойдёт неплохо, но тут увы, встроенная графика отсутствует.

А среди смартфонов снизилась цена на "Убийцу флагманов" Xiaomi, от суббренда POCO: Смартфон POCO F4 на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти доступен от 18,138 рублей

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Определенно это одно из самых достойных решений на глобальном рынке, если в предыдущем поколении были вопросы к камере, то здесь эти вопросы решили, поставили более современную линзу, добавили скорость зарядки 67W, на предыдущем Poco F3 поддерживалось максимум 33W, в остальном аппарат остался таким же, недорогим и мощным. Просто даже F3 до февраля очень редко опускался в цене чуть ниже 21 тысяч рублей, а сейчас более совершенная модель доступна практически за 18 тысяч, в этом ценовом диапазоне давненько не было аппарата с такой солидной начинкой.