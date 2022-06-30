Российские власти оштрафовали 4 иностранные компании

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Сообщается, что Россия оштрафовала Airbnb, Pinterest, UPS и Twitch за то, что они не хранили данные, полученные от российских пользователей, на серверах, расположенных в пределах ее границ. Тот же закон привел к полной блокировке LinkedIn в стране несколько лет назад.

Согласно новому сообщению, суд Москвы оштрафовал несколько западных компаний за отказ хранить персональные данные, собранные у граждан России, на серверах, расположенных в стране. Сообщается, что Airbnb, Pinterest и Twitch были оштрафованы на 2 миллиона рублей (чуть более 38,000 долларов США) каждый, а UPS — на 1 миллион рублей (чуть более 19,000 долларов США). Эти суммы звучат немного нелепо, учитывая, что все эти компании сообщили о многомиллиардных доходах в прошлом году.

В 2015 году вступил в силу российский закон о локализации данных, обязывающий любую технологическую компанию, работающую в стране, хранить все данные о российских пользователях на локальных серверах. Это не первый случай, когда на компании налагаются штрафы в связи с этим законом. В 2021 году российские власти оштрафовали WhatsApp на 4 миллиона рублей (53,880 долларов на тот момент), Facebook на 15 миллионов рублей (201 975 долларов) и Twitter на 17 миллионов рублей (290 444 доллара). В 2016 году социальную сеть LinkedIn забанили в стране за нарушение того же закона. Роскомнадзор, российский регулятор связи, объявил в прошлом месяце, что он также возбудил дело против Apple. Компании грозит штраф до 6 млн рублей, так как это будет только первое нарушение.

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Убедить компании хранить пользовательские данные на серверах в России может оказаться непростой задачей, особенно с учетом санкций, с которыми столкнулась страна. IBM и Microsoft увольняют большинство своих сотрудников в России, а последняя даже блокирует пользователям в регионе загрузку Windows со своего веб-сайта.